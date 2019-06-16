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Новости
Украина
16 июня 19, 11:21
Путин относится к Зеленскому с уважением, - Медведчук
Путин
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В МИД РФ верят в примирение с Украиной Кум российского президента Путина, а по совместительству украинский нардеп Виктор Медведчук рассказал о том, как Путин относиться к Зеленскому.

Политик отметил, что уважение Зеленский заслужил тем, что за него отдали свои голоса 73% украинских избирателей. Также Медведчук вспомнил, что в одном из недавних интервью Путин пообещал наладить отношения с Украиной.

К слову, Медведчук отметил, что не согласен с одним утверждением Путина. В частности, российский президент сказал, что “опыт - дело наживное”, а значит со временем Зеленский научится госуправлению.

Напомним, в РФ заявили, что Украина “не подает сигналов” касательно нормандского формата. Чиновник МИД РФ заявил, что подготовка должна быть с двух сторон.
bigmir.net
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