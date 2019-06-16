Укрпочта попала в скандал из-за “благотворительности”

Укрпочта предлагает своим клиентам присоединиться к акции “Наше нашим детям”, Суть акции в том, что клиенты добровольно могут отправить детские наборы в детские дома Украины. Между тем, юрист Клим Братковский заметил интересные детали о которых написал на своей странице в Facebook.

По словам Братковского, Укрпочта предлагает посылки, в которых детские средства гигиены от российского производителя. Более того, цена посылок завышена. Если на доске объявлений вы можете прочитать, что благотворительный набор стоит 46 гривен, то на кассе у вас попросят 67 гривен.





Услуга стоит 46 грн facebook.com/klimetin

Я совсем не расстроился, а наоборот подумал, что наверно что-то будет полезное. Мне стало интересно, что же будет в подарочном наборе. Был уверен, что Укрпочта подготовила набор детских книг или раскрасок, канцелярии или типа того. Однако принесли гигиенический набор от российского бренда "Чистая линия" - шампунь, мыло, зубная паста и щетка, - написал юрист.

К слову, юрист решил отослать набор в детский дом Николаевской области. На благотворительность он в итоге вместо 46 гривен потратил 99.

То есть, получается, что Укрпочта помогает сбывать российскую продукцию детям из детских домов и при этом еще и зарабатывает на почтовых услугах. Я не знаю большего циничного дна, чем это. Укрпочта действительно считает, что детям из детских домов не хватает российского мыла? - возмутился Братковский.

В итоге у вас попросят немного больше денег facebook.com/klimetin

Юрист предложил Укрпочте приготовить для детей интересные наборы, которые будут их развивать, а не помогать стране-агрессору сбывать продукцию.

Ребята из Укрпочты, сделайте интересные и полезные наборы, но только без российского мыла и будет вам спасибо от детей из детских домов, - добавил Братковский.







