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Новости
Украина
16 июня 19, 12:03
Главой Херсонской ОГА станет 41 номер из списка Слуги Народа
Юрий Гусев
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Давид Арахамия сказал, что в отношении Юрия Гусева осуществлялась мощная информационная атака, и в команде президента знают, от кого она исходит

Главой Херсонской облгосадминистрации может стать экс-замминистра обороны (в 2015-2016 годах) Юрий Гусев, который шел 41-м номером в списке партии Слуга народа и отказался от участия в парламентских выборах после "мощной информатаки". Об этом сообщил украинский предприниматель и волонтер, четвертый номер списка политсилы Давид Арахамия в эфире Радио Свобода.

"Он и пойдет на руководителя области ... Херсонской, насколько я слышал. Сейчас идет оформление", - сказал Арахамия.

По его словам, "команда президента (Владимира Зеленского - ред.) - это не только Рада" и Гусев в ней остается.

3 мая Гусев написал в своем Facebook, что в 1999 году "имел статус внештатного советника председателя Херсонской облгосадминистрации по вопросам молодежной политики", когда губернатором был Анатолий Касьяненко.

"Если новоизбранный президент Украины решит назначить меня на эту или любую другую высокую должность - я очень ответственно к этому отнесусь и буду надеяться на поддержку земляков, потому что считаю своим призывом служения украинскому народу", - заяви он.
liga.net
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