Названо число погибших от мин на Донбассе

. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, на Донбассе заминированными остаются тысячи квадратных километров, разминирование может длиться десятилетиями.

"Постоянные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований усложняют эту ситуацию", - отметил Черныш.

Он добавил, что первоочередной задачей является осуществление мероприятий по предупреждению местного населения о загрязнении минами территории, маркировка этих территорий, проведение обучения, особенно для детей и юношества в учебных заведениях.

На такие меры государство впервые выделило целевое финансирование в 2019 году в размере 5 млн гривен, распорядителем этих средств является МинВОТ, сообщил Черныш.