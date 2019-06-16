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Новости
Украина
16 июня 19, 13:32
Названо число погибших от мин на Донбассе
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За период вооруженного конфликта на Донбассе от мин погибли по меньшей мере 977 гражданских лиц, 1528 - получили ранения.

. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, на Донбассе заминированными остаются тысячи квадратных километров, разминирование может длиться десятилетиями.

"Постоянные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований усложняют эту ситуацию", - отметил Черныш.

Он добавил, что первоочередной задачей является осуществление мероприятий по предупреждению местного населения о загрязнении минами территории, маркировка этих территорий, проведение обучения, особенно для детей и юношества в учебных заведениях.

На такие меры государство впервые выделило целевое финансирование в 2019 году в размере 5 млн гривен, распорядителем этих средств является МинВОТ, сообщил Черныш.

Как сообщалось, Верховна Рада одобрила использование средств доноров для разминирования. Средства для разминирования на Донбассе готовы предоставить ЕС, США, Канада, Великобритания и Япония.
bigmir.net
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