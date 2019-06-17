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Новости
Украина
17 июня 19, 10:25
Наемники РФ пытаются дискредитировать ВСУ
Всу
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Наемники России распространяют в интернете ложную информацию о захвате украинскими военными части территории города Донецка.

Об этом заявляют в Операции объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"В сети Интернет распространяется информация о якобы занятия позиций подразделением ДУК ПС и военнослужащими отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила непосредственно на территории города Донецка. Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности! Цель этого информационного вброса направлена ​​на дискредитацию подразделений Вооруженных Сил Украины и первых лиц государства в контексте политических процессов, происходящих в Украине и на внешнеполитической арене. В частности, на фоне предстоящего заседания ТКГ в Минске и спланированных ближайшее время зарубежных визитов политического руководства Украины", - заявили в ОС.

Отмечается, что для создания фейка, пропагандисты использовали личные данные лиц, которые когда-то были бойцами добровольческих подразделений, но сейчас проходят службу в рядах Вооруженных Сил Украины.

"Враждебные пропагандистские ресурсы идут на любые шаги для дестабилизации ситуации в информационном поле Украины. Призываем представителей СМИ внимательно проверять информацию и использовать только проверенные и достоверные источники", - отметили в ОС.

"Командование операции Объединенных сил сообщает, что воины отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила надежно удерживают позиции на определенных участках ответственности, выполняющих боевые задачи в рамках действующего законодательства Украины и норм Международного гуманитарного права", - добавили Объединенные силы.
censor.net.ua
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