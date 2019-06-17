Зеленский переедет в опенспейс со стеклянными стенами

Президент Владимир Зеленский укрепился в идее переехать с Банковой в опенспейс. О новом офисе рассказал глава администрации президента Андрей Богдан.

- Мы планируем создать из Администрации президента организации, где будут находиться ученые, исследователи, талантливые люди, реформаторы. Мы держим направление на офис европейского типа. Поэтому мы планируем переезд в другое помещение. Это будет "опенспейс", со стеклянными стенами, куда может спокойно прийти любой гражданин Украины, - заявил Богдан.

Судьба здания на Банковой может быть разной. Представитель АП предполагает, что там будет музей.

- Можно, конечно, продать старое здание АП. А деньги вернуть в бюджет. Но мы рассматриваем и вариант создать в доме на Банковой музей украинской государственности. Ведь такого музея в Украине нет, - отметил госслужащий.

Ранее Зеленский хотел перебраться загород, чтобы избежать пробок. Перекрыть дороги ради своевременного попадания в офис он не хотел.

- Я буду точно стоять в пробках. Я не собираюсь перекрывать дороги. Пробки это ужас, почему из-за политиков должны страдать люди, - заявил он тогда в ответ на вопрос об использование президентского кортежа.

Переезд за пределы Киева он объяснял и безопасностью.

- Ну, если я пойму, если мне по безопасности скажут, что так нельзя. Ты тут пришел, куча кланов хотят тебя грохнуть, значит, перенесем за город, - заявил глава Украины.

Он добавил, что государственные резиденции не считает нужными. Предложил устроить в них детскией лагерь или музей для потомков (по типу резиденций королей Европы).

Замглава АП Юрий Костюк добавлял, что команде Зеленского на Банковой "очень трудно".

- Мы очень хотим переехать. И мы делаем все, для того, чтобы найти правильный вариант, который будет быстрым и бюджетным, и в котором можно будет соблюсти все необходимые нормы безопасности, - поделился Костюк.

Экс-заместитель главы АП Дмитрий Шимкив предположил, что на это уйдет уйма бюджетных средств.

- Это десятки миллионов долларов. Надо же построить новую инфраструктуру. Кто-то говорит, что вот есть коворкинг-спейсы. Но надо понимать, что вы приезжаете и платите аренду, пользуетесь их инфраструктурой, и обычно не 427 человек, - заявил он "Украинской правде".

На переезд, по его мнению, должен уйти год. По его словам, нужно найти здание с большими залами, где есть место для архива, библиотеки и 400 сотрудников. Нужно и место, где установят противошпионское оборудование.

Накануне встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном "КП" в Украине" изучила, что общего есть у двух глав государств.