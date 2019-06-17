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Новости
Украина
17 июня 19, 11:53
Меня очень поразил профессионализм украинских сил
Д.Петреус
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Генерал-полковник армии США (в отставке) Д.Петреус, командовавший коалиционными войсками в Ираке и Афганистане, а позже был директором ЦРУ, недавно посетил район проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Он предоставил комментарий относительно увиденного во время визита: "Меня очень поразил профессионализм украинских сил, с которыми посол Хербст и я имели возможность провести время во время визита в Авдеевкe и на участки фронта возле Донецкого аэропорта. Командующие, с которыми мы встретились, были явно очень компетентными и опытными. Молодые украинские ребята в военной форме, которых мы видели, также произвели на меня большое впечатление. Собственно, все украинцы должны гордиться ими - и быть благодарными за их службу".

"Очень грустно видеть, что было сделано с этой частью Украины", - отметил генерал Петреус - "но видеть тех, кто вызвался стать на службу Украине в час войны, чрезвычайно воодушевляет. Нам с послом Хербстом было привилегией провести с ними время, и мы поехали с фронта, вдохновившись теми лидерами и солдатами, с которыми мы встретились. Они однозначно заслуживают того, чтобы наша страна и наши союзники и в дальнейшем их поддерживали".
censor.net.ua
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