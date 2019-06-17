Зеленский сегодня посетит Францию: Программа визита

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня посетит с официальным визитом Французскую Республику.





Об этом сообщили в пресс-службе АП.





В Париже глава государства встретится с президентом Франции Эмануэлем Макроном и представителями деловых кругов.





Также в программе визита Владимира Зеленского утреннее посещение стартап-инкубатора Station.





Около 15:00 по местному времени во дворе Дома Инвалидов состоится официальная церемония встречи президента Украины и его супруги. По протоколу, церемония предусматривает оказание воинских почестей.





В 15:30 Зеленского на крыльце Елисейского дворца будет встречать президент Франции Эмануэль Макрон, после чего лидеры двух стран проведут переговоры.





В 16:30 запланирована совместная пресс-конференция Зеленского и Макрона.





Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 13 июня провел встречу с действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком.











