Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.82
USD
26.42
RUB
0.41
EUR
29.70
USD
26.42
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
17 июня 19, 12:12
Зеленский сегодня посетит Францию: Программа визита
Владимир Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с руководством Франции, членами парламента, а также с ведущими представителями французского бизнеса.
Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня посетит с официальным визитом Французскую Республику.

Об этом сообщили в пресс-службе АП. 

В Париже глава государства встретится с президентом Франции Эмануэлем Макроном и представителями деловых кругов. 

Также в программе визита Владимира Зеленского утреннее посещение стартап-инкубатора Station.

Около 15:00 по местному времени во дворе Дома Инвалидов состоится официальная церемония встречи президента Украины и его супруги. По протоколу, церемония предусматривает оказание воинских почестей.

 В 15:30 Зеленского на крыльце Елисейского дворца будет встречать президент Франции Эмануэль Макрон, после чего лидеры двух стран проведут переговоры.

В 16:30 запланирована совместная пресс-конференция Зеленского и Макрона.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 13 июня провел встречу с действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком. 
bigmir.net
Ещё по теме:
Депутаты Левой партии ФРГ и хищение данных в России
В Азове поделились впечатлениями о визите Порошенко
В порт Одессы вошел минный охотник НАТО Capricorne: фото
План Зеленского. Первые десять решений в случае победы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
После введения нового правописания нужно менять Конституцию
noimageМеня очень поразил профессионализм украинских сил
noimageЗеленский переедет в опенспейс со стеклянными стенами
noimageНаемники РФ пытаются дискредитировать ВСУ
Лента новостей