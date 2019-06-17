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Новости
Украина
17 июня 19, 19:54
Зеленский обвинил КСУ в затягивании вопроса роспуска Рады
Владимир Зеленский
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Президент не дал прямого ответа на вопрос, будет ли он выполнять решение суда, каким бы оно ни было

Президент Владимир Зеленский заявил, что Конституционный суд Украины затягивает рассмотрение вопроса о конституционности его указа о роспуске Верховной Рады.

Об этом глава государства заявил в понедельник, 17 июня, во время визита во Францию.

В частности, на просьбу прокомментировать призыв Юлии Тимошенко распустить парламент независимо от решения КС, Зеленский ответил: "Я ответил, что надо смотреть на решение. Думаю, что оно будет однозначным. Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества. Я не думаю, что будет другое решение".

При этом президент не дал прямого ответа на вопрос, будет ли он выполнять решение КСУ, каким бы оно ни было.

"Давайте дождемся решения, они и так затягивают, мне кажется. Главное, что я не хочу влиять на украинский суд", — подчеркнул Зеленский.

Известно, что заседание КСУ относительно конституционности указа президента о роспуске парламента продолжится 18 июня 2019 года.

Напомним, 20 мая состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского. Во время речи шестой президент заявил, что распускает парламент

21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил досрочные выборы на 21 июля. Он вступил в силу со дня опубликования — 23 мая.

Группа депутатов считает это решение незаконным и обжаловала его в Конституционном суде.

11 июня Конституционный суд начал рассмотрение вопроса о соответствии Конституции Украины указа президента Зеленского о роспуске Рады и назначении досрочных выборов.

14 июня спикер ВР Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документы о численности парламентской коалиции на момент выхода из нее фракции "Народного фронта", согласно которым число депутатов в коалиции была больше 226.

Окончательное решение Конституционного суда ожидается после 20 июня.
Delo
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