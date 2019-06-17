Елена Зеленская встретилась с Первой Леди Франции

17 июня жена президента Украины Владимира Зеленского встретилась с первой леди Франции Брижит Макрон в резиденции президента Франции в Париже - Елисейском палаце.

- Первые леди имели дружеское общение. Брижит Макрон рассказала о структуре ее офиса и Хартию, которые очерчивают задания и инициативы, руководит ими первая леди, - сообщает пресс-служба президента.

Супруга Эммануэля Макрона поделилась опытом организации различных проектов, проходящих под патронатом первой леди. Основное внимание сосредоточено на образовании и здравоохранении, вопросах, связанных с детьми и подростками. В свою очередь, Елена Зеленская рассказала о своих замыслах относительно будущих проектов, над которыми планирует работать в Украине.

Первые леди выбрали для встречи сдержанные наряды в светлых тонах. Елена Зеленская надела голубой костюм с юбкой ниже колена, а Брижит Макрон была в платье белого цвета от ее любимого бренда - Луи Виттон.



