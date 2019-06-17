Елена Зеленская встретилась с Первой Леди Франции

17 июня жена президента Украины Владимира Зеленского встретилась с первой леди Франции Брижит Макрон в резиденции президента Франции в Париже - Елисейском палаце.
- Первые леди имели дружеское общение. Брижит Макрон рассказала о структуре ее офиса и Хартию, которые очерчивают задания и инициативы, руководит ими первая леди, - сообщает пресс-служба президента.
Супруга Эммануэля Макрона поделилась опытом организации различных проектов, проходящих под патронатом первой леди. Основное внимание сосредоточено на образовании и здравоохранении, вопросах, связанных с детьми и подростками. В свою очередь, Елена Зеленская рассказала о своих замыслах относительно будущих проектов, над которыми планирует работать в Украине.
Первые леди выбрали для встречи сдержанные наряды в светлых тонах. Елена Зеленская надела голубой костюм с юбкой ниже колена, а Брижит Макрон была в платье белого цвета от ее любимого бренда - Луи Виттон.
Брижит Макрон поделилась опытом с Еленой Зеленской. Фото: instagram.com/olenazelenska_official
В Инстаграме жена Зеленского написала, что очень рада сопровождать его во время рабочих поездок во Францию и Германию. Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Обязана ли первая леди следовать за президентом
Протокол не обязывает жену президента неотступно сопровождать супруга в деловых поездках, говорит Анне Быкова. Однако, в первый зарубежный визит Владимир Зеленский посчитал нужным взять первую леди. Марина Порошенко чаще всего сопровождала мужа в зарубежные поездки, в рамках которых украинского лидера встречали президент другой страны и первая леди.
Обычно для супруг президентов в деловых поездках организовывают отдельные культурно-благотворительные программы, чтобы они не скучали, пока мужья обсуждают важные вопросы. Чаще всего для первых леди проводят экскурсии по музеям и галереям, организовывают посещения благотворительных центров, школ или встречи с диаспорой.
Главы двух государств попозировали перед камерами и сразу же отправились внутрь Елисейского дворца.