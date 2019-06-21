Комплекс переработки опавших листьев в газ строят в Украине

Киев производит 120 тысяч тонн опавших листьев ежегодно и строительство специальной установки, которая позволит получить биогаз из растительных остатков, постепенно решит проблему с их накоплением и утилизацией. Об этом сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеванный во время рабочей встречи с представителями финской компании Metener — европейского разработчика биогазовых установок.
Специалисты компании Metener предоставили рекомендации по вопросам установки комплекса и осмотрели место его возможного расположения. Компания использует технологии, которые позволяют создать биоустановку для использованного опавших листьев, сухой травы и других растительных отходов, как биомассы для получения биогаза.
«Рынок биогаза сегодня наиболее развит в Европе, ведь именно страны ЕС первыми внедрили программы перехода к альтернативным источникам энергии и поддерживали инициативы, направленные на внедрение новых биогазовых технологий. Украина подписала Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата еще в 2016 году. Сейчас нужно принять меры по уменьшению углекислого газа в атмосферном воздухе до 2020 года, поэтому устройства этой системы по переработке растительных отходов - пилотный проект, который призван решить вопрос с массового накопления опавших листьев», - отметил Андрей Малеванный.
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