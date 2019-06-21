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Новости
Украина
19 июня 19, 22:15
Комплекс переработки опавших листьев в газ строят в Украине
опавшие листья
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Комплекс планируют разместить в Киеве

Киев производит 120 тысяч тонн опавших листьев ежегодно и строительство специальной установки, которая позволит получить биогаз из растительных остатков, постепенно решит проблему с их накоплением и утилизацией. Об этом сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеванный во время рабочей встречи с представителями финской компании Metener — европейского разработчика биогазовых установок.

Специалисты компании Metener предоставили рекомендации по вопросам установки комплекса и осмотрели место его возможного расположения. Компания использует технологии, которые позволяют создать биоустановку для использованного опавших листьев, сухой травы и других растительных отходов, как биомассы для получения биогаза.

«Рынок биогаза сегодня наиболее развит в Европе, ведь именно страны ЕС первыми внедрили программы перехода к альтернативным источникам энергии и поддерживали инициативы, направленные на внедрение новых биогазовых технологий. Украина подписала Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата еще в 2016 году. Сейчас нужно принять меры по уменьшению углекислого газа в атмосферном воздухе до 2020 года, поэтому устройства этой системы по переработке растительных отходов - пилотный проект, который призван решить вопрос с массового накопления опавших листьев», - отметил Андрей Малеванный.

Ранее сообщалось, что американская компания Trident Acquisitions Corp заявляет о готовности вложить $1 млрд инвестиций для разработки участка "Дельфин" на условиях Соглашения о разделе продукции (СРП) на шельфе Черного моря.

Также греческая энергетическая компания Flow Energy & Environmental Operations S.A готова вложить более миллиона евро в добычу газа и нефти в Украине. 18 июня Государственная служба геологии и недр Украины проведет через систему ProZorro.Продажи очередной электронный аукцион, на который выставлено 9 участков с залежами углеводородов общей начальной стоимостью до 100 млн грн.

Польская компания UNIMOT подала заявку на заключение соглашения о разделе продукции (СРП) на Ивановском участке в Харьковской области. UNIMOT может претендовать на эту площадь в партнерстве с компанией, специализирующейся на разведке и добыче.

Ранее НАК "Нафтогаз Украины" подписал меморандум о сотрудничестве с канадской нефтегазодобывающей компанией Vermilion о совместном участии в конкурсах на добычу газа из украинских газовых месторождений. В случае победы в конкурсах, канадская компания будет инвестировать в добычу газа.

Ранее также стало известно, что ведущая словацкая нефтегазовая компания Nafta заявила о намерении стать участником, инвестором и оператором соглашения о разделе продукции — углеводородов, которые будут добываться на Юзовском газовом участке.
Delo
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