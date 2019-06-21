В Киеве отлавливают призывников и отбирают документы

В Киеве призывников отлавливают на улицах и вручают повестки в армию. “Жертвам“ не разрешают ни с кем связываться и сразу везут на медицинскую комиссию.





Об этом написал пользователь Bogdan Dar на своей странице в Facebook.





Пользователь указал, что его остановили возле метро Житомирская люди в форме, показали свои документы и попросили предъявить паспорт. Документы парня забрали и сказали, что он пойдет в армию.





С адвокатом парню не дали поговорить, снимать на видео также.





Сейчас сказали что повезут на мед комиссию. Друзья помогите!!, - пишет пользователь.





Позже стало известно, что парень таки смог связаться со своим адвокатом, которому рассказал о похищении. Военные увезли Богдана по адресу Аницкевича 1.





К призывникам вышел врач и начал спрашивать о жалобах на здоровье. Из-за отказа парня отвечать на вопросы и проходить комиссию, его заперли в комнате и начали давить морально, “говоря об уголовном кодексе“.





Сейчас слышу как пробивают по базам (судим и т.д.). Зря, у меня никогда ничего не было такого. Есть официальные документы того, что я не пригоден. О них они говорить не хотят, - отметил Богдан.





Все-таки пользователю повезло и спустя несколько часов его отпустили. Все это время паспорт парню не отдавали.