Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.51
USD
26.33
RUB
0.41
EUR
29.80
USD
26.35
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
20 июня 19, 11:39
Кто стал самым богатым депутатом Верховной Рады
депутаты ВР
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
За последние 4 года, благодаря работе в Верховной Раде, состояние некоторых нардепов восьмого созыва увеличилось.

Стоит отметить, что речь не только о зарплате.

На первом месте – депутат “Оппозиционного блока“ Вадим Новинский, на втором – депутат от Блока Петра Порошенко Максим Ефимов, на третьем – Сергей Мартыняк от депутатской группы “Воля народа“. Зарплата из их дохода составляет лишь 7%, а все остальное – это кредиты, дивиденды и т.д.

Сергей Мартыняк, который заключает тройку лидеров, также увеличил свои доходы. Согласно декларации, в первый год работы депутатом восьмого созыва он получил 30 млн грн, но уже через четыре года он значительно увеличил сумму до 217 млн грн.

Напомним, стало известно, что правительство намерено повысить размер зарплаты чиновникам в регионах на 8-15%. Это произойдет, если Кабмин примет предложение.
dengi.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Под Киевом пройдет Фестиваль конных боевых искусств "Скифы"
noimageУказ Зеленского о роспуске Рады признали конституционным
noimageФиларет восстановил Киевский патриархат
noimageЛуценко получил надбавку к зарплате за высокие достижения
noimage30 дней: Победы и поражения Владимира Зеленского
Лента новостей