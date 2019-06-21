Кто стал самым богатым депутатом Верховной Рады

Стоит отметить, что речь не только о зарплате.

На первом месте – депутат “Оппозиционного блока“ Вадим Новинский, на втором – депутат от Блока Петра Порошенко Максим Ефимов, на третьем – Сергей Мартыняк от депутатской группы “Воля народа“. Зарплата из их дохода составляет лишь 7%, а все остальное – это кредиты, дивиденды и т.д.

Сергей Мартыняк, который заключает тройку лидеров, также увеличил свои доходы. Согласно декларации, в первый год работы депутатом восьмого созыва он получил 30 млн грн, но уже через четыре года он значительно увеличил сумму до 217 млн грн.

Напомним, стало известно, что правительство намерено повысить размер зарплаты чиновникам в регионах на 8-15%. Это произойдет, если Кабмин примет предложение.