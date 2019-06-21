Депутаты хотят оставить "Феофанию" больницей "для своих"

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Twitter.

"Хотят оставить "Феофанию" и заведения НАМНУ для "своих"! Ищейкин, Молоток, Крулько и Ко на бюджетном комитете (ВР. - Ред.) поддержали законопроект, который оставит эти учреждения недоступными для обычных граждан", - написала она.

"Украинцы сами должны выбирать, где лечиться, а не депутаты", - добавила Супрун.

Напомним, ранее, 30 мая, законопроект, который оставляет ведомственные больницы недоступными для всех граждан поддержал экономический комитет Кабмина Украины при личном содействии его председателя первого вице-премьера Степана Кубива.



