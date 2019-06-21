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Новости
Украина
20 июня 19, 12:51
Реванш и угроза микрофоном:Парубий и Папиев поссорились в ВР
Андрей Парубий
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Спикер заявил о реванше пророссийских сил, а оппозиционер призвал его не нарушать регламент.
В Верховной Раде поспорили спикер Андрей Парубий и нардеп от “Оппозиционного блока“ Михаил Папиев. Об этом сообщает УНИАН.

“Мы сейчас живем в тревожные дни - когда от нас уходят лучшие защитники Украины, такие, как наш собрат Дмитрий Тымчук, а внутри страны происходят попытки реванша“, - заявил из президиума Парубий.

При этом он добавил, что московская церковь в Украине не только не желает выполнять закон и честно указывать свой реальный центр - Москву. “Они уже пытаются отменить регистрацию Украинской, вселенски признанной церкви. Хотят забрать у нас право иметь свою церковь“, - напомнил спикер.

  Он отметил, что Киевский окружной админсуд “должен сдать экзамен на государственность и украинскость и однозначно подтвердить законность регистрации ПЦУ“. Парубий также отметил, что в Харькове проспекту, который назван именем украинского героя, диссидента Павла Григоренко, возвращают имя украинофоба Жукова.

По словам Парубия, это происходит в нарушение закона о декоммунизации. “Суд должен отменить незаконное решение, восстановить законность и наказать инициаторов“, - подчеркнул он. “Нас уже лишают достоинства, когда назначают профессором Национального университета имени Тараса Шевченко придворного юриста Януковича“, - отметил Парубий.

  По его словам, студенты уже начали протест, и руководство вуза должно отменить “это позорное назначение“. Кроме того, спикер отметил, что ведутся разговоры об отмене закона о языке.

 Парубий подчеркнул: “Мы этого не допустим, за право жить в своей свободной стране мы заплатили тысячами лучших украинцев“. Он подчеркнул, что необходимо “мобилизовать все государственные силы, чтобы остановить реванш“.

  Во время выступления спикера Папиев с рабочего места выкрикивал, что Парубий своими заявлениями оказывает давление на суды.

  Позже депутат, выступая по поправке к проекту Избирательного кодекса, обращаясь к Парубию, сказал: “Ведите себя в соответствии с регламентом“, добавив, что спикеру не предоставляется право на выступления и комментирования ситуации. “Не злоупотребляйте своим служебным положением“, - сказал Папиев.

 В ответ Парубий обвинил Папиева в нарушении Регламента Верховной Рады, напомнив, что в документе предусмотрено, что при обсуждении законопроекта необходимо говорить лишь о поправках. “Еще раз вы будете нарушать регламент, я выключу вам микрофон“, - сказал Парубий, обращаясь к Папиеву. 
bigmir.net
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