30 дней: Победы и поражения Владимира Зеленского

20 июня – месяц, как Владимир Зеленский в должности президента и не просто президента, а главы государства, который получил рекордную поддержку граждан, свыше 73%. С чего начал свою работу человек, на которого две трети украинцев возлагают огромные надежды.

В Администрацию президента Владимир Зеленский привел людей, с которыми прошел свою предвыборную кампанию. В принципе, все – логично. Но есть несколько но.

Отдельные кадровые решения президента украинцы восприняли в штыки. Не смотря на громкую критику общественности, президент назначил главой АП человека, который не мог претендовать на эту должность, так как подпадает под закон об очищении власти - Андрея Богдана.

Спорным для многих показалось назначение на должность секретаря СНБО бывшего министра финансов Александра Даниленко.

Обсуждаемым стало назначение первым замглавы СБУ давнего друга Зеленского по "Кварталу 95" Ивана Баканова. Во-первых, выяснилось, что ему присвоили звание лейтенанта, хотя он и дня в армии не пробыл, и на военной кафедре не учился. Во-вторых, его супруга Оксана является гражданской России.

Во главе Госуправделами стал бывший квнщик (лидер команды КВН "Винницкие перцы") Сергей Борзов.

Главой Генштаба Владимир Зеленский назначил генерала Руслана Хомчака, который, по словам его предшественника Виктора Муженко, знал, что на момент выхода наших войск из Иловайска, Россия отменила "зеленый корридор", но он отдал приказ выходить небоевыми отрядами.

Службу внешней разведки возглавил соратник Юлии Тимошенко, народный депутат Владислав Бухарев. Его накрыли волной критики за наличие медали от ФСБ "За боевое сотрудничество" (получил еще в 2004 году).

В один день президент уволил 15 глав областных госадминистраций (Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской (отстранен исполняющий обязанности), Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской областях) и назначил временно исполняющих обязанности в 12 ОГА.

Ожидалось, что новых глав ОГА президенту Зе помогут подобрать международные HR компании. Но на деле все свелось к тому, что Зеленский посредством "Фейсбук" предложил жителям Львовской области выбрать из трех кандидатур наиболее подходящего главу региона, а его ближайший соратник Давид Арахамия заявил, что главой Херсонской ОГА станет экс-замминистра обороны Юрий Гусев – человек, которого общесвтенники неоднократно уличали в коррупции и который из-за этой критики отказался от проходного места в предвыборном списке "Слуги народа" на парламентские выборы.

На должность нового главы Луганской военно-гражданской администрации Зеленский представил бывшего "регионала" Виталия Комарницкого, и как окрестили его отдельные журналисты – "фаната "русского мира". В 2012 году Комарницкий высказался о совместном будущем Украины, России и Беларуси.

Эпатировать с президентскими решениями Владимир Зеленский начал в первый же час своего президентства. Он объявил о роспуске парламента и назначил досрочные парламентские выборы на 21 июля. В конституционности этого решения сразу же усомнились народные депутаты-фронтовики и обратились в Конституционный суд. Страна замерла в ожидании судебного вердикта.

Еще одним обсуждаемым решением президента Владимира Зеленского стало возвращение третьего президента Украины Леонида Кучмы в Трехстороннюю контактную группу по мирным переговорам по Донбассу. Отправляясь в Минск "размораживать" переговоры по мирному урегулированию военного противостояния на востоке Украины, Кучма заявил, что обсудил с президентом Зеленским новый план, который обнадеживает. Детали плана не озвучивались. Но по итогам очередной минской встречи в СМИ просочилась информация, что украинская сторона предлагала отменить экономическую блокаду Донбасса и запретить военным стрелять в ответ. Официальные лица эту информацию опровергали сквозь зубы.

С первого дня президентства мусолится идея с переносом Администрации президента с улицы Банковой в другое место, вроде бы, на Европейскую площадь в Украинский дом. Нынешнее здание АП хотят либо продать, либо сделать в нем музей государственности.

Как реформаторское недорешение было подано инициативу от отдельных представителей команды президента Владимира Зеленского смягчить правила дресс-кода для работников и посетителей АП, а именно – разрешить посещать АП в шортах.

За месяц работы президентом Владимир Зеленский подал 13 законопроектов, но пока ни один из них не получил поддержки в сессионном зале. Гарант предлагал внести изменения в избирательной законодательство и отказаться от мажоритарки, перейдя на 100% пропорциональную избирательную систему со снижением проходного барьера с 5% до 3%. Депутаты раскритиковали такой закон.

Под шумок под нож пустили и изменения о госзакупках, которые позволяли бы ЦИКу делать без головной боли и страха уголовной ответственности делать госзакупки через ProZorro, необходимые для обеспечения избирательного процесса: заказывать печать тех же бюллетеней и доставку избирательных урн на участки.

Не понравился парламентариям и законопроект от Зеленского о незаконном обогащении. Провальными были голосования за отставку министра иностранных дела Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главу СБУ Василия Грицака. В середине июня Зеленский подал повторный проект постановления об увольнении министра Климкина и предложил на его место назначить постпреда Украины при НАТО Вадима Пристайко. Так же президент инициировал отставку генпрокурора Юрия Луценко. Но до этих кадровых решений у парламентариев еще не дошли руки.

30 дней президентства Владимира Зеленского – три зарубежных визита. 4 июня глава государства посетил Брюссель. Как сообщали в АП, главной целью первого зарубежного визита Зеленского было дать четкий и недвусмысленный сигнал мировым лидерам о неизменности курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

17 июня Владимир Зеленский был с рабочим визитом во Франции. Встречался с президентом Эммануэлем Макроном. Затем отправился в Германию на встречу с канцлером Ангелой Меркель. По итогу визитов никаких документов не было подписано и заявлено о прорывах. В то же время, эксперты отмечают, что у Зеленского в Париже и Берлине было две задачи: установить личные контакты и закинуть удочки на перезапуск Нормандского формата. Удалось ли? Увидим в ближайшее время. Дипломатия не любит скоропалительных выводов.



