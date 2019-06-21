Указ Зеленского о роспуске Рады признали конституционным

Члены КСУ на заседании 20 июня признали конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом написало агенство "Интерфакс-Украина". По данным издания, на заседании присутствовали все 17 судей.

Рассматривать решение президента судьи начали 11 июня, в закрытом режиме. Дать оценку постановлению просили 62 народных депутата.

По мнению парламентариев, в указе не обоснованы основания для досрочного роспуска Рады, а значит он не соответствует такому элементу верховенства права, как юридическая определенность.