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Украина
20 июня 19, 16:36
Указ Зеленского о роспуске Рады признали конституционным
Члены КСУ
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Парламентские выборы пройдут 21 июня.

Члены КСУ на заседании 20 июня признали конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом написало агенство "Интерфакс-Украина". По данным издания, на заседании присутствовали все 17 судей.

Рассматривать решение президента судьи начали 11 июня, в закрытом режиме. Дать оценку постановлению просили 62 народных депутата.

По мнению парламентариев, в указе не обоснованы основания для досрочного роспуска Рады, а значит он не соответствует такому элементу верховенства права, как юридическая определенность.
kp.ua
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