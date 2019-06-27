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Новости
Украина
26 июня 19, 15:53
Все начинается с улыбки: Как бизнес воспринял Зеленского
Владимир Зеленский
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Зеленский показал себя перед бизнесом с положительной стороны.

В Киеве 20 июня президент Владимир Зеленский встретился с бизнес-сообществом. В результате встречи у бизнеса сложилось свое мнение по поводу шестого гаранта Конституции.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Цвет настроения зеленый

Совладелец компании “Новая почта“ Вячеслав Климов, стоя на сцене без галстука (где сидел Зеленский в изысканном костюме), сказал, что не угадал с дресс-кодом. На что сам президент посоветовал ему не переживать по этому поводу и в ответ снял свой галстук.

В момент, когда Зеленский приветствовал Климова на сцене, он уточнил стоит ли ему тоже снять галстук, на что президент возразил, так как он был зеленого цвета.

Стоит отметить, что зеленый цвет - это цвет успеха предвыборной компании тогда еще кандидата в президенты.

Знающий новичок

Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер рассказал, что многие до сих пор не знают, что  ожидать от Зеленского, так как он новичок в политике. Тем не мене на встрече с бизнесом он выглядел открытым, приветливым и сообразительным. Более того, по словам Гундера, президент знает, что и когда нужно сказать.

Все начинается с улыбки

Посреди встречи глава ОПУ Андрей Богдан передал Владимиру Зеленскому записку, в которой шла речь о решении суда по поводу проведения досрочных выборов. Когда Зеленский прочитал, что они все же состоятся 21 июля, то сразу расплылся в улыбке.

“Президент и его команда, вероятно, получат хорошие шансы на имплементацию необходимых реформ. Большинство бизнес-лидеров, с которыми я разговаривал после встречи, были оптимистично настроены относительно того, что услышали“, - сказал Гундер.

Напомним, Владимир Зеленский уверен, что Украина должна избавиться от активов, которые не связаны с ее основной деятельностью.
dengi.ua
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