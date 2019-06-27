Все начинается с улыбки: Как бизнес воспринял Зеленского

В Киеве 20 июня президент Владимир Зеленский встретился с бизнес-сообществом. В результате встречи у бизнеса сложилось свое мнение по поводу шестого гаранта Конституции.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Совладелец компании “Новая почта“ Вячеслав Климов, стоя на сцене без галстука (где сидел Зеленский в изысканном костюме), сказал, что не угадал с дресс-кодом. На что сам президент посоветовал ему не переживать по этому поводу и в ответ снял свой галстук.

В момент, когда Зеленский приветствовал Климова на сцене, он уточнил стоит ли ему тоже снять галстук, на что президент возразил, так как он был зеленого цвета.

Стоит отметить, что зеленый цвет - это цвет успеха предвыборной компании тогда еще кандидата в президенты.

Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер рассказал, что многие до сих пор не знают, что ожидать от Зеленского, так как он новичок в политике. Тем не мене на встрече с бизнесом он выглядел открытым, приветливым и сообразительным. Более того, по словам Гундера, президент знает, что и когда нужно сказать.

Посреди встречи глава ОПУ Андрей Богдан передал Владимиру Зеленскому записку, в которой шла речь о решении суда по поводу проведения досрочных выборов. Когда Зеленский прочитал, что они все же состоятся 21 июля, то сразу расплылся в улыбке.

“Президент и его команда, вероятно, получат хорошие шансы на имплементацию необходимых реформ. Большинство бизнес-лидеров, с которыми я разговаривал после встречи, были оптимистично настроены относительно того, что услышали“, - сказал Гундер.

Напомним, Владимир Зеленский уверен, что Украина должна избавиться от активов, которые не связаны с ее основной деятельностью.