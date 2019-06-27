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Новости
Украина
26 июня 19, 16:19
Кабмин установил граничный тариф на тепло
Владимир Гройсман
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Правительство ограничило тариф на тепло на уровне 1400 гривень за Гкал при наличии счетчика и 35 гривень за квадратный метр - без счетчика.

 Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, 26 июня, передает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что расчеты правительства доказывают - объективная цена одной гигакалории тепла составляет не более 1400 грн.

"Я заставлю всех коммунальных баронов выполнять решение правительства и дать людям честную платежку с экономически обоснованной ценой", - добавил премьер.

Ранее сообщалось, что по заявлению главы Минюста, тарифы на отопление это "большой обман миллионов украинцев". Павел Петренко считает, что люди не должны платить по 2-3 тыс грн за отопление.
bigmir.net
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