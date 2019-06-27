Кабмин установил граничный тариф на тепло

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, 26 июня, передает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что расчеты правительства доказывают - объективная цена одной гигакалории тепла составляет не более 1400 грн.

"Я заставлю всех коммунальных баронов выполнять решение правительства и дать людям честную платежку с экономически обоснованной ценой", - добавил премьер.

Ранее сообщалось, что по заявлению главы Минюста, тарифы на отопление это "большой обман миллионов украинцев". Павел Петренко считает, что люди не должны платить по 2-3 тыс грн за отопление.