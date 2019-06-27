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Новости
Украина
26 июня 19, 19:48
Зеленский приглашен на заседание ПА НАТО в Лондон
Владимир Зеленский
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Мероприятие состоится осенью в Лондоне

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун пригласила президента Владимира Зеленского на ежегодное заседание ассамблеи осенью в Лондоне. Об этом она заявила после встречи с Зеленским в Киеве, передает Укринформ.

"Я также пригласила президента, если он сможет, на ежегодную осеннюю сессию Парламентской ассамблеи в Лондоне. Мы надеемся, что он сможет приехать и обратиться к депутатам ПА НАТО", - сказала Мун.

По ее словам, на осенней сессии ПА НАТО планируется рассмотреть два доклада, один из которых будет касаться Украины и ситуации в Украине, сложившейся сегодня - с точки зрения безопасности, но не только.

Мун добавила, что второй доклад будет касаться темы санкционных режимов против различных стран, в том числе и против России. 

С 1 по 3 июля Зеленский будет в Канаде с рабочим визитом - примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине, встретится с премьер-министром Джастином Трюдо, главой МИД Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.
liga.net
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