Парламентская ассамблея НАТО не примет Россию назад

Об этом на брифинге в Киеве в среду заявила президент Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун, передает Цензор.НЕТ.

"Да, конечно мы обсуждали (с Президентом Владимиром Зеленским. - Ред.) голосование в Парламентской ассамблее Совета Европы. Я - президент Парламентской ассамблеи НАТО. В ПАСЕ есть собственная организация, у них есть собственные представители и они делают собственные выводы. Приезжать или нет наблюдать за выборами - они также должны решить этот вопрос самостоятельно. Я могу говорить только от имени ПА НАТО, и я рада заявить, что мы решили в Братиславе, что не примем Россию назад, и это остается нашей позицией", - сказала Мун.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.