Зеленский резко раскритиковал Климкина. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил украинский парламент и заявил об отсутствии коммуникации с главой МИД Павлом Климкиным.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил украинский парламент и заявил об отсутствии коммуникации с главой МИД Павлом Климкиным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил на брифинге в Киеве.
"Мне очень не нравится как действет, а точнее бездействует Верховная Рада. Я не буду перечислять проваленные наши решения и назначения. Я наведу последний скандальный пример. Сначала они не увольняют министра иностранных дел Климкина. При этом Климкин публично заявил, что идет и делает уйти в отставку... Мы даем кандидатуру Вадима Пристайко и они проваливают это решение... Я, президент Украины, узнаю о наших международных шагах из интернета", - сказал Зеленский.
По словам Зеленского, именно из интернета он узнал о ноте РФ относительно возвращения украинских моряков, захваченный вблизи оккупированного Крыма, и об ответной ноте, которую отправил украинский МИД.
После этого Зеленский сообщил о том, что он намерен рассказать суть того, что происходит, "простым человеческим языком".
"Я, президент Украины, напоминаю всем, особенно господину Климкину, я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает необходимым обсуждать такой вопрос с президентом... Я не понимаю, почему не посоветовавшись со мной министр делает заявление от государства... Я хочу, чтобы МИД публично пояснил позицию вам ", - заявил Зеленский.
Ранее МИД Украины сообщило о том, что Российская Федерация готова передать Украине захваченных моряков, если Киев даст гарантии их уголовного преследования по российским законам.