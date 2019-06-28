Зеленский дал задание Луценко, Авакову и Баканову на неделю

Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителями ГПУ, СБУ и МВД о расследовании коррупции в оборонке и за неделю требует от них соответствующих предложений. Об этом сообщает сайт ОП.

В совещании под председательством Зеленского приняли участие генпрокурор Юрий Луценко, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Оксана Маркарова, начальник Генштаба - главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, врио главы СБУ Иван Баканов и другие представители силовых ведомств.

Предложения по этому поводу участники совещания должны предоставить секретарю СНБО Александру Данилюку свои предложения.

Ранее сегодня Зеленский назначил заместителем командующего Национальной гвардии Николая Миколенко.

14 июня 2019 года президент назначил Николая Балана командующим Национальной гвардии Украины.