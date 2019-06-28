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Новости
Украина
27 июня 19, 18:48
Зеленский обратился к Путину: Верните детей родителям!
Владимир Зеленский
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Президент призвал главу РФ освободить пленных украинских моряков

Президент Владимир Зеленский обратился во время брифинга к главе России Владимиру Путину с призывом "вернуть детей - родителям", то есть, освободить украинских пленных моряков.

"Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину: у нас у всех есть дети, верните детей родителям", - сказал он.

26 июня Министерство иностранных дел Украины получило ноту от МИД России, в которой содержится "циничное предложение" по судилищу пленных украинских моряков.

Суть предложения – предоставление Украиной письменных гарантий участия в продолжении уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством".

Зеленский во время брифинга обвинил МИД в том, что он не счел необходимым уведомить президента о ноте от министерства России.
liga.net
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