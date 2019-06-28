Гонтарева объяснила, почему не хочет возвращаться в Украину

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева рассказала, почему после отставки переехала жить в Лондон. Бывшая чиновница призналась в интервью "BBC Украина" и "Громадському", что в родных стенах ей стало тесно.

- Наверное, руководитель центрального банка - это для любого профессионального банкира высшая точка его карьеры. Вам больше в вашей стране в профессиональной карьере делать нечего. Тогда у вас возникает вопрос: а чем вы будете в жизни заниматься, если вам еще довольно рано уходить на пенсию? Поэтому я решила, что мне очень интересно помогать банкам других стран проводить реформы, делать трансформацию, помогать в монетарной политике, политике валютного регулирования, - заявила Гонтарева.

Еще одна причина, почему Гонтарева не приедет в Украину - возвращение олигарха Игоря Коломойского. Он якобы угрожает экс-главе Нацбанка.

- В интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, он меня отсюда вывезет в индивидуальном порядке. По-английски это называется kidnapping. Это - преступление на территории Британии, я хочу, чтобы это всем было понятно. Если со мной что случится, чтобы все вы знали, почему, - рассказала она.

По словам Гонтаревой, с Коломойским она встречалась 20 раз, последний - в ночь перед национализацией "ПриватБанка" в 2017 году. Экс-чиновница считает, что олигарх может вернуть себе банк через суд.

Гонтарева возглавляла Нацбанк с 2014 по 2018 год. 10 мая 2017 года она ушла в отпуск, который продлился 9 месяцев. В марте 2018 года новым руководителем НБУ стал Яков Смолий. Сейчас Гонтарева работает в Лондонской школе экономики и снимает в столице Великобритании "маленькую двухкомнатную квартиру".