Продажу билетов на поезда будут открывать за 60 дней

«Билеты на ряд поездов пассажиры могут приобрести за 60 дней до даты отправления уже с 8 июля», — говорится в объявлении.
Услугу вводят для популярных направлений внутреннего и международного сообщения. Она распространяется на все поезда категории «Ночной экспресс» (кроме поездов № 1/2 Ивано-Франковск — Константиновка, № 10/9 Киев — Мариуполь, № 20/19 Киев — Лисичанск) и поезда международного сообщения со странами Запада формирования АО «Укрзализныця».
Услуга доступна на такие поезда:
№ 4/3 Запорожье — Ужгород;
№ 7/8 Киев — Ивано-Франковск;
№ 7/8 Харьков — Одесса,
№ 12/11 Киев — Новоалексеевка;
№ 12/11 Львов — Одесса,
№ 15/16 Харьков — Рахов;
№ 17/18 Харьков — Ужгород;
№ 29/30 Киев — Ужгород;
№ 26/36-25/35 Одесса — Львов, Рахов, Пшемысль;
№ 38/37 Киев — Запорожье;
№ 51/52 Львов — Вроцлав;
№ 63/64 Харьков — Киев;
№ 67/68 Киев — Варшава;
№ 79/80 Днепр — Киев;
№ 81/82 Киев — Ужгород;
№ 89/90 Львов — Пшемысль;
№ 92/91 Львов — Киев;
№ 106/105 Одесса — Киев;
№ 117/118 Киев — Черновцы
№ 738/737 Киев — Запорожье;
№ 749/750 Ивано-Франковск — Киев.
Продажа билетов за 60 дней распространяется и на международные беспересадочные вагоны:
№ 25/382 РИЦ Киев — Кошице, курсирующий в составах поездов 81/8861-8862/108/30;
№ 21/431, 22/432 Киев — Вена, которые курсируют в составах поездов 749/145/32519/629/140-147/628/32510/146/750;
№ 24/350 Киев — Вроцлав, который курсирует в составах поездов 749/51-52/750;
№ 24/470 Киев — Бухарест, курсирующий в составах поездов 117/959/381-380/960/118.
В «Укрзализныце» предупреждают, что предварительная продажа проездных документов на все остальные поезда внутреннего сообщения пока будет открываться, как и раньше, за 45 суток до даты отправления, на скоростные поезда «Интерсити +» и «Интерсити» — за 30 суток до отправления поезда.
Предварительная продажа билетов на поезда, курсирующие в направлении Донецкой и Луганской областей, тоже осуществляется за 30 суток до отправления поезда, добавляют в пресс-службе.