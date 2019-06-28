Продажу билетов на поезда будут открывать за 60 дней

Услугу вводят для популярных направлений внутреннего и международного сообщения. Она распространяется на все поезда категории «Ночной экспресс» (кроме поездов № 1/2 Ивано-Франковск — Константиновка, № 10/9 Киев — Мариуполь, № 20/19 Киев — Лисичанск) и поезда международного сообщения со странами Запада формирования АО «Укрзализныця».

Услуга доступна на такие поезда:



№ 4/3 Запорожье — Ужгород;

№ 7/8 Киев — Ивано-Франковск;

№ 7/8 Харьков — Одесса,

№ 12/11 Киев — Новоалексеевка;

№ 12/11 Львов — Одесса,

№ 15/16 Харьков — Рахов;

№ 17/18 Харьков — Ужгород;

№ 29/30 Киев — Ужгород;

№ 26/36-25/35 Одесса — Львов, Рахов, Пшемысль;

№ 38/37 Киев — Запорожье;

№ 51/52 Львов — Вроцлав;

№ 63/64 Харьков — Киев;

№ 67/68 Киев — Варшава;

№ 79/80 Днепр — Киев;

№ 81/82 Киев — Ужгород;

№ 89/90 Львов — Пшемысль;

№ 92/91 Львов — Киев;

№ 106/105 Одесса — Киев;

№ 117/118 Киев — Черновцы

№ 738/737 Киев — Запорожье;

№ 749/750 Ивано-Франковск — Киев.

Продажа билетов за 60 дней распространяется и на международные беспересадочные вагоны:



№ 25/382 РИЦ Киев — Кошице, курсирующий в составах поездов 81/8861-8862/108/30;

№ 21/431, 22/432 Киев — Вена, которые курсируют в составах поездов 749/145/32519/629/140-147/628/32510/146/750;

№ 24/350 Киев — Вроцлав, который курсирует в составах поездов 749/51-52/750;

№ 24/470 Киев — Бухарест, курсирующий в составах поездов 117/959/381-380/960/118.

В «Укрзализныце» предупреждают, что предварительная продажа проездных документов на все остальные поезда внутреннего сообщения пока будет открываться, как и раньше, за 45 суток до даты отправления, на скоростные поезда «Интерсити +» и «Интерсити» — за 30 суток до отправления поезда.

Предварительная продажа билетов на поезда, курсирующие в направлении Донецкой и Луганской областей, тоже осуществляется за 30 суток до отправления поезда, добавляют в пресс-службе.