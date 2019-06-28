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Новости
Украина
28 июня 19, 10:07
На Украину надвигается циклон Ottо: грозовые дожди, шквалы
гроза
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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий по Украине. Об этом говорится на сайте ГСЧС.

По данным службы, в Киеве и Киевской области  28 июня  порывы ветра 15-20 м/с.

28 июня в Украине порывы ветра 15-20 м/с, ночью в южных, восточных, Днепропетровской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

По информации синоптика Натальи Диденко, причина в том, что через Украину движется атмосферный фронт балтийского циклона Ottо.

«Фронт идет в компании с грозовыми дождями, ливнями, шквалами и даже иногда градом», — пишет она в Facebook.

По прогнозу Диденко, пятница ожидается в Украине «синоптически обновленной». За холодным атмосферным фронтом циклона распространится значительное более прохладный воздух.

«28 июня в большинстве областей Украины температура воздуха составит + 18 + 24 градуса. На юге и востоке еще на один день задержится жара до + 28 + 30 градусов», — сообщает синоптик.

По ее данным, дожди с территории Украины будет вытеснять антициклон Vera, который расположен над Северным морем. «Поэтому завтра осадки ослабнут и прекратятся, однако небольшие дожди местами будут проходить локально», — отмечает Диденко.

По ее словам, в Киеве на День Конституции ожидается + 20 + 22 градуса максимально. «Особенно свежо будет ночью в ближайшее время от + 13 + 15 градусов до + 10 + 12 градусов», — предупреждает синоптик.

Суббота, 29 июня, пишет Диденко, в Киеве предполагается умеренно теплой: + 21 + 23 градуса, а в воскресенье потеплеет до + 24 + 26 градусов. «На днях вероятность порывистого, порой до сильного, ветра», — добавляет она.
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