Медведчуку "лидеры" ОРДЛО обещают передать 4 пленных

Главари боевиков оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали согласие в качестве «жеста доброй воли» на освобождение четырех пленных украинцев во время встречи с кумом президента РФ Путина, главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.





Пасечник сказал, что передача четырех пленных состоится в пятницу в Минске. «Они будут переданы Медведчуку», — пояснил он.





По словам Медведчука, «из четырех передаваемых лиц — трое военнослужащие». Медведчук также заверил, что «украинская сторона продолжает изучать списки по обмену с «ЛНР» и «ДНР».





Соратник Медведчука по партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович обнародовал в Facebook список из четырех имен. Список Рабинович никак не комментирует, но в нем значатся Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.





Виктор Медведчук на брифинге, который показал близкий к нему канал «112 Украина», дал понять, что вел переговоры по личной инициативе – и освобождение будет односторонним.