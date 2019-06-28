Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.73
USD
26.17
RUB
0.42
EUR
29.69
USD
26.14
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
28 июня 19, 14:00
Несколько тысяч российских солдат задействованы на Донбассе
Дэвид Петреус,
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В оккупированных областях на восточной Украине, по оценкам США, находятся несколько тысяч российских военнослужащих.

В оккупированных областях на восточной Украине, по оценкам США, находятся несколько тысяч российских военнослужащих.

Об этом в интервью НВ сообщил американский генерал, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, информирует Цензор.НЕТ.

Петреус возглавлял Центральное разведывательное управление США в 2011-2012 годах, в эпоху президентства Барака Обамы, а до этого командовал военными операциями на Гаити, в Боснии, Ираке и Афганистане. Сегодня он входит в число руководителей инвестиционного фонда KKR и является одним из ключевых аналитиков программ военной помощи США.

НВ попросил Петреуса прокомментировать нынешний объем военной поддержки США для Украины: Конгресс выделил $200 млн в текущем году и еще $250 млн - в следующем.

"Давайте сразу поясним, что этот бюджет помощи США формируют совместно с НАТО, чья поддержка Украины системна и постоянна. И мы поддерживаем развитие украинского военного потенциала перед лицом вторжения сил, поддерживаемых Россией, где воюют, по нашим подсчетам, несколько тысяч российских солдат", - отреагировал на вопрос Петреус.

Он также назвал "позитивным шагом" предоставление Украине противотанковых комплексов Javelin администрацией Дональда Трампа и подчеркнул важность усилий администрации Обамы для того, чтобы это стало возможным.

"$200 млн вместе с той суммой, которую предоставляют другие союзники, это будет уже вполне серьезная сумма денег", - оценил Петреус выделяемый Украине объем средств.

Именно поэтому, по его словам, для США и других союзников Киева важно убедиться, "что Украина продолжает реформы и усиливает свою защиту в военном плане".

"И, конечно же, это все нужно рассматривать в контексте всей Украины. Мы видим результаты президентских выборов, которые показывают чаяния украинцев - они хотят борьбы с коррупцией, реформирования судебной системы, а также продолжения других весьма важных реформ", - добавил американский генерал.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Болтон: Избрание Зеленского дает новую возможность для мира
Меня очень поразил профессионализм украинских сил
На Ивано-Франковщине молния убила троих львовян
Военная делегация ЕС посетила район проведения ООС. ФОТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кто из звезд идут штурмовать Раду на парламентских выборах?
noimageЗеленский поздравил с Днем Конституции и запустил флешмоб
noimageМедведчуку "лидеры" ОРДЛО обещают передать 4 пленных
noimageДень Конституции: программа праздничных мероприятий в Киеве
noimageНа Украину надвигается циклон Ottо: грозовые дожди, шквалы
Лента новостей