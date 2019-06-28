Кто из звезд идут штурмовать Раду на парламентских выборах?

После того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский, украинские знаменитости также решили податься в политику. Артисты рассказали, почему видят себя в депутатских креслах и что собираются изменить в нашей стране.
Святослав Вакарчук
16 июня лидер рок-группы "Океан Эльзы" обьявил о том, что идет в политику и представил свою партию "Голос"
- Я хотел бы привнести в украинскую политику как можно больше новых лиц, - говорит Святослав. - Власть как таковая меня не привлекает. В политику меня приводит разочарование нынешним состоянием украинской политики.
По словам музыканта, его партия будет контролировать работу действующего президента. Вакарчук назвал пять главных тезисов партии: интересы граждан Украины, европейский выбор, экономика без олигархов, один закон для всех и подотчетная гражданам власть.
Напомним, с 2007-го по 2008-й Вакарчук был народным депутатом, но добровольно сложил депутатские полномочия.
- Когда я был в парламенте, у меня не возникало депрессии, но было тяжело. –рассказывал музыкант. - Из тебя высасывают все соки - я же искренне ко всему относился, в том числе и к работе в парламенте. Как человек творческий, все время хотел заниматься творчеством, а там это трудно совмещать. Потому что из тебя высасывают все соки. Меня начало тяготить: мало того, что я жертвую творчеством, так еще и нахожусь в ситуации театра абсурда. Я все время себя чувствовал героем Процесса Франца Кафки, - говорил он.
Роман Грищук
Актер и создатель юмористического шоу "Мамахохотала" еще 21 июня заявил, что присоединился к партии "Слуга народа" и будет баллотироваться по 222 округу (Соломенский район). Грищук заверяет, что как и все просто оставил заявку на сайте партии, описав биографию, достижения и то, что хотел бы поменять в нашей стране.
- У меня за спиной нет админресурса и договорняков, но есть репутация, принципы и команда единомышленников, - написал на своей странице Роман. - Я иду в депутаты для того, чтобы украинцам было проще достичь успеха в своей стране. Уверен, что мои шансы пройти в Раду вполне реальны и я смогу что-то изменить.
В мае в интервью "КП" юморист рассказывал, что в его проектах нет политических шуток и на эту тему он может поострить только в соцсетях.
- Мы в свое время отказались от политики, потому что такие шутки быстро стареют. Наше шоу повторяется по ТВ много раз, и, условно говоря, через месяц номер будет уже не актуален. Когда проект идет в повторе, смотреть на подобные шутки людям странновато. А если повтор выпуска идет через год? Многим это уже непонятно.
В социальных сетях стараюсь шутить на политические темы, потому что это разряжает обстановку. Когда есть поводы - те же дебаты или сдача анализов. Но в рамках шоу такой сиюминутный быстрый юмор мы стараемся не использовать.
Сергей Притула
Популярный телеведущий баллотируется в Верховную Раду в составе партии Святослава Вакарчука "Голос". Но Сергей попросил Вакарчука поставить его на 30 место в списке, хотя тот предлагал ему первую десятку.
- Я хочу, чтобы мои дети жили и работали в этой стране. И хочу приложить к этому какие-то усилия. Чтобы потом совесть не грызла, - писал Притула в соцсетях. - Я ощущаю себя достаточно финансово независимым мужчиной для того, чтобы гарантировать, что мой поход в парламент не является попыткой заработать дополнительный карбованец. И главная мотивация - это команда. В списке партии "Голос" вы не найдете бывших народных депутатов.
Но в марте телеведущий писал, что не готов идти в политику. Пару лет назад он заявлял, что не поддерживает введение языковых квот на радио и телевидении. Тогда многие обвинили Притулу в непатриотизме.
- На фоне тысяч ваших комментариев под моими постами и письмами в личных сообщениях, где вы писали мне "иди в Президенты", я каждый раз ловил себя на мысли: сколько из вас харкнут в мою сторону, когда из всех каналов вам будут рассказывать, что я родственник Хомутынника и баллотируюсь за его деньги. Сколько из вас будут смаковать мои "скелеты в шкафу" 10-15-летней давности? Сколько моя семья будет вынуждена выслушивать обо мне и о себе д***ма, которое кто-то щедро набрасывают на вентиляторы по всей стране?
Фото: Фейсбук
- Я иду в политику от партии "Слуга народа", потому что мне надоело. Мне надоело слушать пустые обещания каждые 5 лет, ездить по разбитым дорогам, - заявил телеведущий. - И особенно мне надоело слышать, как мои друзья хотят уехать в другую страну.
Александр будет баллотироваться в парламент в округе №197 в Черкасской области, откуда он сам родом.
Ранее Скичко не говорил о своих политических амбициях, но на сцене часто делал пародии на депутатов и президентов.
Фото: Фейсбук
Борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр занял десятое место в списке партии "Слуга народа". Беленюк собирается заниматься развитием спорта в нашей стране.
- Президент и его команда увидели во мне человека, которому под силу положительно изменить ситуацию в украинском спорте. Осознав, что критиковать и быть недовольным ситуацией намного проще, чем взять на себя ответственность, решил принять предложение, полностью отдавая себе отчет куда иду, для чего иду, какие репутационные риски сопряжены с данным решением, - писал на своей странице Беленюк.
Хотя еще в мае борец в интервью "КП" рассказывал, что не собирается идти в политику.
- Ко мне обращались на этих выборах с просьбами поддержать того или иного кандидата. Но я знаю, что такое украинская политика, и лучше этим не заниматься. В любом случае я спортсмен, а не политик. Наша политика не вызывает у меня каких-то положительных эмоций, поэтому на предложение, которое мне сделали, я ответил отказом, и на этом все закончилось.
Фото: Фейсбук
Певица еще в прошлом году заявила, что завершает свою музыкальную карьеру и хочет стать народным депутатом. Приходько присоединилась к команде лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко.
- Обдумывая свое будущее, я пришла к выводу, что как политик у меня будет больше возможностей помогать нашим бойцам, временно перемещенным лицам и всем нуждающимся. И свою помощь я вижу в восстановлении социальной справедливости для каждого нуждающегося гражданина Украины , - писала Приходько в Фейсбуке.
10 июня Анастасия заявила, что будет баллотироваться на парламентских выборах по 11 округу города Винница.
Фото: Фейсбук
Ресторатор и телеведущий пойдет на парламентские выборы в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Тищенко будет баллотироваться от киевского округа №218. Телеведущий пока не говорит, почему решил пойти в политику.
Фото: Фейсбук
Юморист заявил, что на выборы в Верховную Раду пойдет от партии "Слуга народа". Сивохо будет баллотироваться по 49 мажоритарному округу (город Константиновка, Донецкая области).
- Что стало причиной? Личные отношения с президентом. Я видел очень тяжелую работу "Слуги народа" по подбору мажоритарщиков именно в Донецкой области, а это мой родной регион и, когда президент обратился ко мне за помощью, я не смог отказать, - рассказывал Сивохо в интервью "Громадському". - Приоритет — это восстановление Донбасса безусловно. Меня также очень интересуют новые технологии, и само "государство в смартфоне", много интересных вещей для меня, даже медицина.
Фото: Фейсбук
Народный артист Украины будет баллотироваться в Верховную Раду под номером 5 от партии "Патриот", которую возглавляет бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша. В прошлом году Бобул заявил, что намерен выдвигаться в президенты. Но в интервью "КП" признался, что это была шутка.
Иво Бобул сказал, что ему больно смотреть на ситуацию, которая сложилась с украинском культурой, и не только.
- Мне жаль, в каком состоянии оказалась наша культура, на каких ценностях мы воспитываем нашу молодежь. Хотелось бы, чтобы у артистов были красивые песни. Я вижу, что многие сегодняшние звезды, которые на сцене, делают неправильные вещи по отношению к воспитанию молодежи. Нужна идеология, на которую будут равняться люди, - сказал Бобул.
Певец признался, что о своем походе в Раду не говорил даже родным, они узнали об этом из новостей.
Фото: Фейсбук
Актер студии "Квартал 95" будет баллотироваться по мажоритарному округу №33 от партии "Слуга народа" в Кривом Роге
- Я иду работать и не воровать, - заявил Юрий во время одной из пресс-конференций.
Юзик единственный из актерского состава "Квартал 95", кто хочет получить депутатский мандат.
Фото: Фейсбук
ВОПРОС РЕБРОМСмогут ли артисты выступать на сцене будучи депутатами Верховной рады?
Нет закона, который запрещал бы избранному депутату заниматься творческой деятельностью. Но делать это он может только в свое свободное время. Пункт 4 статьи 3 Закона Украины "О статусе народного депутата" гласит: "Народный депутат не имеет права...заниматься какой-либо, кроме депутатской, оплачиваемой работой, за исключением преподавательской, научной и творческой деятельности, а также медицинской практики, в свободное от исполнения обязанностей народного депутата время" .
В свое время депутатами уже были такие исполнители как Злата Огневич и Руслана Лыжичко. Как и полагается, артистки присутствовали на сессионных заседаниях, но при этом успевали записывать новые песни и давать концерты.