Кто из звезд идут штурмовать Раду на парламентских выборах?

После того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский, украинские знаменитости также решили податься в политику. Артисты рассказали, почему видят себя в депутатских креслах и что собираются изменить в нашей стране.

Святослав Вакарчук

16 июня лидер рок-группы "Океан Эльзы" обьявил о том, что идет в политику и представил свою партию "Голос"

- Я хотел бы привнести в украинскую политику как можно больше новых лиц, - говорит Святослав. - Власть как таковая меня не привлекает. В политику меня приводит разочарование нынешним состоянием украинской политики.

По словам музыканта, его партия будет контролировать работу действующего президента. Вакарчук назвал пять главных тезисов партии: интересы граждан Украины, европейский выбор, экономика без олигархов, один закон для всех и подотчетная гражданам власть.

Напомним, с 2007-го по 2008-й Вакарчук был народным депутатом, но добровольно сложил депутатские полномочия.

- Когда я был в парламенте, у меня не возникало депрессии, но было тяжело. –рассказывал музыкант. - Из тебя высасывают все соки - я же искренне ко всему относился, в том числе и к работе в парламенте. Как человек творческий, все время хотел заниматься творчеством, а там это трудно совмещать. Потому что из тебя высасывают все соки. Меня начало тяготить: мало того, что я жертвую творчеством, так еще и нахожусь в ситуации театра абсурда. Я все время себя чувствовал героем Процесса Франца Кафки, - говорил он.

Актер и создатель юмористического шоу "Мамахохотала" еще 21 июня заявил, что присоединился к партии "Слуга народа" и будет баллотироваться по 222 округу (Соломенский район). Грищук заверяет, что как и все просто оставил заявку на сайте партии, описав биографию, достижения и то, что хотел бы поменять в нашей стране.

- У меня за спиной нет админресурса и договорняков, но есть репутация, принципы и команда единомышленников, - написал на своей странице Роман. - Я иду в депутаты для того, чтобы украинцам было проще достичь успеха в своей стране. Уверен, что мои шансы пройти в Раду вполне реальны и я смогу что-то изменить.

В мае в интервью "КП" юморист рассказывал, что в его проектах нет политических шуток и на эту тему он может поострить только в соцсетях.

- Мы в свое время отказались от политики, потому что такие шутки быстро стареют. Наше шоу повторяется по ТВ много раз, и, условно говоря, через месяц номер будет уже не актуален. Когда проект идет в повторе, смотреть на подобные шутки людям странновато. А если повтор выпуска идет через год? Многим это уже непонятно.

В социальных сетях стараюсь шутить на политические темы, потому что это разряжает обстановку. Когда есть поводы - те же дебаты или сдача анализов. Но в рамках шоу такой сиюминутный быстрый юмор мы стараемся не использовать.



