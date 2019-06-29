Известны имена пленных бойцов, которых ЛДНР передает Украине

Представители "ДНР" привезли в аэропорт белорусской столицы четырех пленных украинских бойцов. Их готовят к передаче украинской стороне. Об этом 28 июня сообщает 112.
Бойцов в Минск доставили на самолете из Ростова-на-Дону. У пленных, которых готовят к передаче, при себе есть украинские документы. В Киев их доставят частным самолетом. Как сообщается, один из пленных отметил на пресс-конференции в минском аэропорту, что о своем освобождении узнал четыре дня назад.
Среди освобожденных:
Дмитрий Великий 1988 года рождения, оказавшейся в плену боевиков 11 сентября 2016 года. Он был приговорен к 15 годам лишения свободы якобы за терроризм. Взятый в плен 25 мая 2018 года
Яков Веремейчик 1986 года рождения
. На мужчину было заведено сразу несколько уголовных дел, в том числе и “применении запрещенных методов ведения войны”.
Эдуард Михеев 1960 года рождения, которого боевики взяли в плен 16 октября 2017 года. Он был осужден сторонниками “ЛНР” за якобы государственную измену. “Суд” временно неподконтрольных Украине территорий приговорил Михеева к 12 годам лишения свободы.
Старшина 53 ОМБр Максим Горяинов 1984 года рождения, взятый в плен 22 мая 2019 года. За месяц его успели “судить и вынести приговор” в виде лишения свободы на 15 лет за содействие "террористической деятельности".
Максим Горяинов - один из восьми бойцов, которых 22 мая боевики “ДНР” взяли в плен в районе Новотроицкого. Грузовик, на котором двигались бойцы ошибочно отклонились от маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где их задержали.
Напомним, 27 июня Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук договорился с главарями непризнанной Украиной “ЛДНР” о передаче четырех пленных украинских бойцов в рамках выполнения Минских соглашений. “Руководство республик” Денис Пушилин и Леонид Пасечник согласились на обмен.