Известны имена пленных бойцов, которых ЛДНР передает Украине

Представители "ДНР" привезли в аэропорт белорусской столицы четырех пленных украинских бойцов. Их готовят к передаче украинской стороне. Об этом 28 июня сообщает 112.

Бойцов в Минск доставили на самолете из Ростова-на-Дону. У пленных, которых готовят к передаче, при себе есть украинские документы. В Киев их доставят частным самолетом. Как сообщается, один из пленных отметил на пресс-конференции в минском аэропорту, что о своем освобождении узнал четыре дня назад.













Дмитрий Великий 1988 года рождения, оказавшейся в плену боевиков 11 сентября 2016 года. Он был приговорен к 15 годам лишения свободы якобы за терроризм. Взятый в плен 25 мая 2018 года