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Новости
Украина
28 июня 19, 19:02
В Украине нет единого текста Конституции, - Стефанчук
Руслан Стефанчук
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Нет единственно верного юридически толкуемого текста Конституции, и это вина Верховной Рады, считает представитель Зеленского

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина, что в Украине нет единого текста Конституции.

По его словам, проведенный анализ всех последних изменений в Конституцию показал, что около 20 или даже больше статей не имеют окончательно точной юридической редакции. "Сегодня мы пришли к ситуации, когда у нас нет единственно верного юридически толкуемого текста Конституции. Это результат не взвешенной, не выверенной и не спланированной работы Верховной Рады, которая сегодня привела к тому, что у государства, которое празднует День Конституции, нет просто единого унифицированного текста Конституции", - утверждает он.

Стефанчук считает, что необходимо провести "функциональный аудит государства" и четко определить, какой институт за что отвечает. При этом возможность принятия новой Конституции – "это пока еще вопрос дискуссии, и есть различные подходы".

Напомним, текст Основного закона опубликован на сайте Верховной Рады.

Сам Зеленский поздравил сегодня украинцев с Днем Конституции, объявив флешмоб #мояулюбленастаття.

20 июня Конституционный суд Украины признал конституционным указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.
liga.net
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