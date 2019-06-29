Владимир Зеленский дал украинское гражданство 14 иностранцам, которые воевали на Донбассе. Сначала 28 июня на сайте президента появился сам документ с фамилиями, а затем сообщение, в котором Зеленский упрекнул предыдущего лидера страны.

- Президент заверил, что это лишь первые решения о предоставлении гражданства нашего государства лицам, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины. Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке. Он также подчеркнул, что отныне со стороны Президента не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как это было в прошлые годы, - сказано на сайте президента Украины.

Среди получивших украинский паспорт оказалась Юлия Толопа. Воевавшая в составе батальона "Айдар" россиянка добавилась гражданства несколько лет и в порыве отчаяния однажды облила депутата Олега Ляшко томатным соком.

Дмитрий Белогорцев - гражданин Беларуси, солдат батальона "Донбасс". В 2015 году он сказал DW.COM, что в Украине только президент может предоставить гражданство своим указом "без формальных на то оснований". Боец назвал легализацию главной проблемой воинов из других государств, защищающих Украину на Донбассе. Он рассказал о своем земляке Дмитрии Полойко, который, вернувшись в Беларусь, был задержан местным КГБ.

- Еще двое россиян под угрозой депортации из Украины были вынуждены выехать домой. Сейчас связь с ними оборвалась, скорее всего, с ними что-то случилось.

Давид Гачечиладзе

Абдула Джалил

Тачи Джафаров

Рудольф Егоренко - гражданин Беларуси, солдат батальона "Донбасс".

Тенгиз Занадзе

Гиорги Кахниашвили

Валерий Колот - беларус, боец батальона "Донбасс", с 2017 года служит по контракту в ВСУ.

Мераб Концелидзе - грузин, боец батальона "Донбасс", боец-доброволец Антитеррористической операции на Донбассе.

Мамука Музашвили - грузин, "Грузинский легион"

Юрий Савилов - россиянин, заместитель командира батальона "Донбасс". До АТО был успешным бизнесменом и жил в Москве.

Леване Хуцишвили

Арсланбек Каримов

Юлия Толопа – россиянка, боец батальона "Айдар"

Также Владимир Зеленским своим указом присвоил звание Героя Украины старшему солдату Андрею Волосу. 28 июня 2018 года около Южного Донецкой области он вместе с сослуживцами пытался эвакуировать раненого офицера. Во время эвакуации получил ранения в результате снайперского выстрела и по дороге в госпиталь скончался.

Еще 40 бойцов президент отметил орденами "За мужество" II и III степеней, медалями "За воинскую службу Украине" и "Защитнику отечества". 11 из них получили награды посмертно.

Українськi Новини отмечают, что Петр Порошенко принял в гражданство Украины около тысячи иностранцев в 2018 году, среди которых больше всего сирийцев, россиян и армян.

Владимир Зеленский не первый раз на должности президента предоставляет украинское гражданство. 28 мая он вернул паспорт Михаилу Саакашвили. Также украинские документы он дал пяти иностранцам - гражданам Сирии, Азербайджана, Киргизии, Ирана и России. К военным действиям на Донбассе они отношения не имели.