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Новости
Украина
29 июня 19, 21:08
Украинских военных хотят обвинить в обстреле села – штаб ООС
военные
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Во дворе Дома культуры села Пикузы обнаружили четыре огромные воронки

В штабе операции объединенных сил заявили об очередной попытке обвинить подразделения ООС в обстреле населенного пункта. Соответствующее сообщение опубликовано в Facebook штаба ООС.

Факт обстрела домов в неподконтрольном Украине селе Пикузы Волновахского района Донецкой области зафиксировала миссия ОБСЕ.

Во дворе Дома культуры обнаружили четыре огромные воронки. По мнению представителей миссии, они образовались в результате разрыва минометных мин 82 мм калибра, якобы выпущенных с западного направления.

Также на улице Ахматовой 37, во дворе сотрудники патруля обнаружили взрыватель и хвостовик реактивной гранаты. От ударной волны в нежилом доме были повреждены окна.

В штабе ООС говорят, что 26 июня боевики дважды открывали огонь, на что с украинской стороны никакого ответа не было.

Ранее представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма заявил, что, при составлении соглашения о введении в районе боевых действий в Донбассе режима тишины, надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня. 
liga.net
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