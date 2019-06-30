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Новости
Украина
29 июня 19, 21:29
У Зеленского ищут губернатора для Николаевской области
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Главу региона снова ищут через Facebook. Одна из основных задач для будущего главы области - "сделать из прибрежной зоны конфетку".

Секретарь Национального инвестиционного совета Давид Арахамия ( 4-й номер "Слуги народа") спросил у пользователей Facebook, кто может стать губернатором Николаевской области.

"Николаев. Кто достоин быть губернатором? Какие есть кандидатуры?", - написал он в 29 июня.

Среди задач, которые будут стоять перед будущим главой области, будут: 

1. Уменьшить коррупцию. 
2. Снизить влияние криминалитета на жизнь региона.
3. Втрое увеличить инвестиции в регион. 
4. Из прибрежной зоны сделать конфетку.

 - Накидывайте, пожалуйста, кандидатов в комментах, - добавил Арахамия.

Напомним, ранее через Фейсбук  у Зеленского выбирали также губернатора Львовской области. Тогда президент опубликовал досье троих человек в и предложил жителям города помочь определиться с выбором.

Кабинет министров на заседании 26 июня назначил губернаторов восьми областей. Их кандидатуры предложил президент Владимир Зеленский. "КП в Украине" внимательно изучила досье новых глав ОГА и выяснила кто есть кто. 

Новых руководителей получили Киевская, Донецкая, Закарпатская, Херсонская, Черкасская, Луганская, Одесская и Львовские области.
kp.ua
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