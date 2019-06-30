Пять прогнозов на выборы в Верховную Раду

После того, как Конституционный суд Украины подтвердил законность указа о роспуске парламента, новые выборы совершенно точно состоятся 21 июля. Вот пять прогнозов относительно того, чего от них можно ожидать.

Во-первых, у партии Слуга народа президента Владимира Зеленского есть реальный шанс сформировать однопартийное большинство в парламенте. Если это произойдет, впервые после получения независимости контроль за формированием правительства будет в руках только одной партии. Партии понадобятся 226 депутатских мандатов, чтобы сформировать большинство, и при смешанной избирательной системе Украины (50 процентов мест распределяются по партийным спискам, а 50 процентов - победителям в одномандатных округах), Слуга народа, если ему удастся сохранить популярность (сейчас замеры дают партии 45 процентов поддержки), вполне может получить 130 мест для партийного списка, и для формирования большинства ее представителям потребуется победить в половине одномандатных округов. Однако даже если партия сможет получить абсолютное большинство, ей необходимо будет составить коалицию с хотя бы еще одной крупной парламентской фракцией и поделить с ней портфели - из чисто арифметических соображений, для гарантии наличия числа голосов, необходимых для решения ключевых вопросов.

Во-вторых, поскольку Слуга народа не является однородным и рано или поздно расколется, стоит ожидать возвращения печально известного императивного мандата. Список кандидатов от партии в основном состоит из друзей президента Зеленского, союзников олигарха Игоря Коломойского, антикоррупционных активистов и других групп, которые хотят перемен в правительстве. Сохранение этой "коалиции перемен" как одного целого будет сложной задачей, потому что каждая плотная группа понимает "перемены" по-своему. Поэтому для сохранения дисциплины во фракции и понадобится императивный мандат - драконовский инструмент из "темных веков" парламентаризма, который руководству партии при необходимости "подгружать" в состав фракции новых членов вместо выбывших или изгнанных. Если народный депутат издет против решения фракции и голосует врарез с партийной линией по какому-либо вопросу, императивный мандат может быть использован для его удаления из фракции и затем лишения депутатского статуа. Как только депутат теряет мандат, его заменяют в парламенте следующим лицом в партийном списке. Тем самым под угрозой изгнания из парламента депутатов вынуждают реже голосовать так, как они сами считают нужным, и заставляют придерживаться партийной линии.

В-третьих, партия Голос продолжит разъедать электорат бывшего президента Петра Порошенко. Голос, возглавляемый певцом Святославом Вакарчуком, похоже, набирает обороты и опережает недавно переименованную Европейскую солидарность Порошенко в некоторых опросах. Поскольку Зеленский все еще пребывает в медовом месяце после апрельской победы с результатом в 73%, избиратели Порошенко сейчас решают, какую партию предпочесть в качестве главной оппозиции. Голос пытается извлечь выгоду из желания перемен, отказываясь допускать любых прежних депутатов в свой партийный список. Европейская солидарность после переименования тоже обновила список новыми лицами и нетоксичными кандидатами. Однако до тех пор, пока Зеленский не совершит ошибку, которая снизит его поддержку, Голос и Европейская солидарность конкурируют за те же 25 процентов избирателей.

В-четвертых, отсутствие единства среди "анти-Зеленского" электората в Западной Украине и Киеве может привести к избранию кандидатов от Слуги народа во многих из этих округов. Западная Украина и столица всегда отдавали предпочтение прозападным, демократически ориентированным кандидатам. Тем не менее, обилие кандидатов из традиционно демократического лагеря (Голос, Европейская солидарность, Гражданская позиция и Самопомощь) предоставляет кандидатам от Слуги народа реальную возможность победить и в некоторых из этих округов. В других обстоятельствах Слуга народа не имел бы шанса в этих регионах, но учитывая конкренцию его оппонентов, импульса победы Зеленского может быть достаточно, чтобы они победили и здесь. Другими словами, если демократические партии не могут прийти к соглашению о согласованной поддержке отдельных кандидатов в округах, Слуга народа их переиграет.

В-пятых, Оппозиционный Блок по опросам пока в парламент не проходит (менее 2 процентов), но со счетов их сбрасывать рано. Хотя их бренд был перехвачен Оппозиционной платформой - За жизнь (в настоящее время опросы дают им около 11 процентов), добавление мэров крупных городов в список Оппозиционного блока может изменить ситуацию. Включение мэров Одессы, Харькова, Мариуполя, Запорожья и Павлограда переводит мэрский административный ресурс в распоряжение Оппоблока. Примите во внимание, что эти города составляют около 11 процентов населения. Поскольку мэрам предстоит переизбрание в октябре 2020 года, парламентские выборы являются для них решающим испытанием. Передавая свой электорат Оппозиционному блоку сейчас, эти мэры могут уменьшить для собственные проблемы в 2020 году. Если даже с их ресурсом Оппозиционный блок не сможет пройти нынешний 5-процентный барьер, будущие местные выборы обещают им куда более серьезные вызовы.

Брайан Меффорд



