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Новости
Украина
29 июня 19, 22:13
Пограничники получат 20 французских патрульных катеров
катер OCEA FPB 98.
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В правительстве сообщили, что Украина и Франция договариваются о развертывании совместного производства катеров OCEA FPB 98

Морская охрана Государственной пограничной службы получит 20 французских патрульных катеров OCEA FPB 98. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В правительстве сообщили, что такие катера имеют длину в 32 метра и по желанию заказчика могут комплектоваться различными боевыми модулями и досмотровой лодкой.

Катер предусматривает экипаж из 13 человек. Максимальная скорость - 35 узлов, дальность хода - 1200 миль при скорости в 12 узлов.

В правительстве также сообщили, что между Украиной и Францией происходит диалог по развертыванию совместного производства катеров OCEA FPB 98.
liga.net
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