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Новости
Украина
30 июня 19, 09:50
Путин ответил на призыв Зеленского вернуть моряков
Владимир Путин
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Российский лидер прокомментировал призыв президента Украины вернуть захваченных украинских моряков

Россия в рабочем порядке решит вопрос с задержанными украинскими моряками. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим", - сказал Путин, комментируя обращение президента Украины Владимира Зеленского с просьбой вернуть украинских моряков.

Президент страны-агрессора заявил, что освобождение украинских моряков и возвращение России в ПАСЕ никак не связаны. Он добавил, что у российской стороны "есть вопросы по некоторым людям", которые задержаны в Украине.

27 июня Зеленский обратился во время брифинга к Путину с призывом "вернуть детей - родителям", то есть, освободить украинских пленных моряков.
liga.net
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