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Новости
Украина
30 июня 19, 11:52
Генерал США о видах вооружений, которые помогли бы Украине
Дэвид Петреус,
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Запрос от Украины должен быть сделан на высокоточные ракеты, сложные системы косвенного огня, контрбатарейные радары, радары защиты от российских ракет.

.Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Новое время" заявил генерал армии США, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, отвечая на вопрос о том, какие виды вооружений и военных технологий Украине стоит просить у США, исходя из оценки современного арсенала вооружений России.

В то же время, по мнению генерала, "важно помнить, что оружие эффективно, если оно находится в надежных и хорошо обученных руках". Следовательно, он настаивает на важности реформы персонала в ВСУ.

Петреус, при этом, высоко оценил "силу и решительность" украинских военных. "Меня это не перестает удивлять. То, как украинская армия, которая не воевала десятки лет, настолько успешно последние пять лет противостоит весьма профессиональной и боевой армии русских. Я не ожидал такой смелости, храбрости и такой профессиональной работы", - подытожил генерал, который руководил военными операциями на Гаити, в Боснии, Ираке и Афганистане.
censor.net.ua
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