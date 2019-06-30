Генерал США о видах вооружений, которые помогли бы Украине

.Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Новое время" заявил генерал армии США, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, отвечая на вопрос о том, какие виды вооружений и военных технологий Украине стоит просить у США, исходя из оценки современного арсенала вооружений России.

В то же время, по мнению генерала, "важно помнить, что оружие эффективно, если оно находится в надежных и хорошо обученных руках". Следовательно, он настаивает на важности реформы персонала в ВСУ.

Петреус, при этом, высоко оценил "силу и решительность" украинских военных. "Меня это не перестает удивлять. То, как украинская армия, которая не воевала десятки лет, настолько успешно последние пять лет противостоит весьма профессиональной и боевой армии русских. Я не ожидал такой смелости, храбрости и такой профессиональной работы", - подытожил генерал, который руководил военными операциями на Гаити, в Боснии, Ираке и Афганистане.