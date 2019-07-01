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Новости
Украина
30 июня 19, 23:53
Экс-глава ЦРУ: Война в Донбассе - не замороженный конфликт
Дэвид Петреус.
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Дэвид Петреус отметил, "это горячий конфликт, где обмен огневыми ударами - ежедневная рутина"

Агрессия России на Донбассе - это настоящий горячий, а не замороженный конфликт. Об этом заявил в интервью журналу НВ американский генерал, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

"Это ведь не замороженный конфликт, как в Грузии, как некоторые хотели бы думать. Это горячий конфликт, где обмен огневыми ударами - ежедневная рутина. Россия старается сохранять его на таком уровне и при этом не идти на обострение, поскольку санкции эффективно давят на нее", - дал экс-глава ЦРУ свою оценку ситуации в Донбассе.

Комментируя вопрос о том, какие дополнительные виды вооружений было бы полезно получить украинской армии, чтобы на равных противостоять российской агрессии, Петреус отметил "достаточно хорошую" обеспеченность профессиональными кадрами и вооружение украинской армии.

По его словам, имело бы смысл "усилить защиту и методы сдерживания".

Петреус возглавлял Центральное разведывательное управление США в 2011—2012 годах, в эпоху президентства Барака Обамы, а до этого командовал военными операциями на Гаити, в Боснии, Ираке и Афганистане. Сегодня он входит в число руководителей инвестиционного фонда KKR и является одним из ключевых аналитиков программ военной помощи США.

28 июня 2019 года экс-глава ЦРУ заявлял, что, по оценкам США, в Донбассе задействованы несколько тысяч российских военных.
liga.net
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