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Новости
Украина
1 июля 19, 08:45
У Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе
Андрей Богдан , Зеленский
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Андрей Богдан считает, что "есть проблема, ее надо решать"
>Андрей Богдан считает, что "есть проблема, ее надо решать"

Глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что "разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский", но при одном условии. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины", - отметил Богдан.

Отвечая на вопрос, "а если так же захочет Харьков и Одесса", Богдан сказал: "Давайте тогда всех заставим разговаривать по-украински? Тогда остановимся на том, что Украина – это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области".

В то же время Богдан выступает против того, чтобы сделать русский вторым государственным.

"Я сам со Львова, у меня же там "бандеровцы", я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать", - уточнил он.

27 июня Богдан заявил, что не исключает - в будущем сможет стать главой правительства. 
liga.net
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