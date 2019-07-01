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Новости
Украина
1 июля 19, 09:18
Я бы разрешил Донецку и Луганску региональный русский язык
Андрей Богдан
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Глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что "разрешил бы Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский", но при одном условии.

Глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что "разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский", но при одном условии.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины", - отметил Богдан.

Отвечая на вопрос, "а если так же захочет Харьков и Одесса", Богдан сказал: "Давайте тогда всех заставим разговаривать по-украински? Тогда остановимся на том, что Украина – это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области. Мы должны искать компромиссы или мы должны всем навязывать мнение какой-то части Украины?".

В то же время Богдан выступает против того, чтобы сделать русский вторым государственным.

"Я сам со Львова, у меня же там "бандеровцы", я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать", - уточнил он.
censor.net.ua
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