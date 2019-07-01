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1 июля 19, 11:09
Вакарчук в Харькове назвал Крым “российским”. Видео
Вакарчук
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   Святослав Вакарчук в рамках своего предвыборного “Тура Змин” посетил этими выходными Харьков.

Святослав Вакарчук в рамках своего предвыборного “Тура Змин” посетил этими выходными Харьков. Во время спича музыкант и политик обмолвился и назвал Крым “российским”. Казусное выступление политика и музыканта сняли на видео.

"После страшных событий на Майдане Независимости, после Революции достоинства, когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали изменений, - заявил во время выступления Вакарчук.

Сам Святослав Вакарчук пока публично не объяснил свою реплику. Этот казусный момент удалось заснять на видео, которое активно распространяется в сети. 


Напомним, Вакарчук допускает переход в исполнительную власть. Если лидер партии Голос не перейдет на работу в исполнительную власть, то тогда продолжит свою гастрольную деятельность.
bigmir.net
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