Украина установила исторический рекорд по экспорту зерна

Украина в 2018-2019 маркетинговом году экспортировала 49,7 млн тонн зерна, что на 26,1% больше, по сравнению с предыдущим маркетинговым годом, и является рекордом за всю историю независимости государства. Об этом сообщили в пресс-службе Минагрополитики.

В частности, экспорт пшеницы сократился на 8,8%, по сравнению с 2017-2018 МГ, и составил 15,6 млн тонн.

Экспорт ячменя сократился на 18,6%, до 3,6 млн тонн.

В то же время, экспорт кукурузы за отчетный период увеличился в 1,6 раз, до 29,8 тыс. тонн.

Кроме того, в 2018-2019 маркетинговом году было экспортировано 300 тысяч тонн муки, что на 27% меньше, чем в прошлом маркетинговом году.

Напомним, 3 мая сообщалось, что из Украины поставлено на внешние рынки 42,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. При этом известно, что из них экспортировано 14,3 млн тонн пшеницы, 3,4 млн тонн ячменя, 88,2 тысячи тонн ржи и 23,9 млн тонн кукурузы.

По состоянию на 27 июня украинские аграрии из 11 областей провели полевые работы на площади 847 тысяч га (9%) и намолотили 2,7 млн тонн зерна. В частности, озимой пшеницы — 1 млн тонн с площади 330 тысяч га или 5% к прогнозу; ячменя — 1,5 млн тонн с площади 452 тысячи га или 18% к прогнозу; гороха — 135 тысяч тонн с площади 65 тысяч га или 23% к прогнозу.

Также сообщалось, что Украина каждый год теряет огромные объемы урожая из-за нехватки комбайнов. При этом ежегодная потребность в обновлении парка комбайнов не покрыта даже на треть, а соотношение между новыми и подержанными машинами составляет примерно "50 на 50".

По оптимистическим прогнозам Минагрополитики, валовой сбор зерновых культур в сезоне-2019/20 в стране составит 70,8 млн тонн (+1% к показателю 2018/19 МГ). В частности, ожидается повышение урожая пшеницы на 9,3% до 26,9 млн тонн, ячменя — на 12,3% до 8,2 млн тонн, однако предвидится снижение урожая кукурузы на 7,5% до 33,1 млн тонн. Согласно пессимистичному прогнозу, урожай снизится на 4% до 67,4 млн тонн. Урожай пшеницы может повыситься на 5,3% до 25,9 млн тонн, ячменя — на 2,7% до 7,5 млн т, а кукурузы снизится на 14,2% до 30,7 млн тонн.