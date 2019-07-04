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Новости
Украина
1 июля 19, 19:14
Грузия отозвала посла в Украине
Гела Думбадзе
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Причина отзыва посла пока неизвестна

МИД Грузии отозвал Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе. Об этом сообщает Грузия Online.

Причина отзыва посла неизвестна. Также планируется заменить и несколько дипломатов.

На должность посла Грузии в Украине претендуют две кандидатуры — бывший посол Грузии Григол Катамадзе и Теймураз Шарашенидзе, ранее занимавший должность посла Грузии в Азербайджане.

Отметим, что Гела Думбадзе был Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Украине с 15 июня 2017 года.

Напомним, 13 июня в Украине начала свою дипломатическую миссию новоназначенный посол Финляндии Пяйви Марит Лаине. Заместитель министра Сергей Кислица принял копии верительных грамот от новоназначенного посла Финляндии в Украине.

А 18 июня в Украину прибыл временный поверенный в делах США посол Вильям Тейлор. На этом посту он сменил дипломата Кристину Квин, которая в таком же качестве руководила посольством США с конца мая, после отъезда посла Мари Йованович.
Delo
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