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Новости
Украина
1 июля 19, 19:42
Зеленский улетел в Канаду: о чем будет говорить?
Трюдо,Зеленский
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В этой североамериканской стране, которая поддерживает Украину в противостоянии с путинской Россией, президент будет находиться с 1 по 3 июля

Президент Владимир Зеленский улетел в Канаду. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Он встретится с премьером Канады Джастином Трюдо, главой канадского МИД Христей Фриланд, членами тамошнего парламента, представителями деловых кругов и украинской диаспорой.

В Торонто Зеленский примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине.

У себя в Twitter он уже поздравил канадцев с национальным праздником - Днем Канады.

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Дата визита Зеленского в США для встречи с американским президентом Дональдом Трампом еще не определена.
liga.net
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