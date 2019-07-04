Зеленский улетел в Канаду: о чем будет говорить?

Президент Владимир Зеленский улетел в Канаду. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Он встретится с премьером Канады Джастином Трюдо, главой канадского МИД Христей Фриланд, членами тамошнего парламента, представителями деловых кругов и украинской диаспорой.

В Торонто Зеленский примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине.

У себя в Twitter он уже поздравил канадцев с национальным праздником - Днем Канады.

Дата визита Зеленского в США для встречи с американским президентом Дональдом Трампом еще не определена.