Кремлевская рать. Кого Медведчук, Ахметов и Бойко ведут в ВР

Оппозиционная платформа – За жизнь и Оппозиционный блок не смогли договориться и идут на парламенские выборы раздельно. Избирательные списки обломков Партии регионов не блещут новизной, что вполне согласуется с их электоральными ориентирами. Первая часть материала - Оппоплатформа, вторая (ниже по тексту) - Оппоблок. Кого ведут в Раду бывшие регионалы – рассказывает LIGA.net.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ

В списке - 184 фамилии. Согласно последнему опросу группы Рейтинг, ОПЗЖ набирает до 12%. LIGA.net проанализировала топ-50 списка, примерно столько депутатов партия может завести в новую Раду. Например, в целом в Раду может попасть по списку и мажоритарке 10 человек, лично лояльных Медведчуку. Среди первой полсотни кандидатов в списке можно условно выделить четыре категории, которые пересекаются между собой:



- группа Медведчука (18%);

- группа Фирташа-Левочкина-Бойко (16%);

- бывшие члены Партии регионов (28%);

- фигуранты уголовных дел и антикоррупционных расследований (18%).

1. Юрий Бойко – внефракционный нардеп, сопредседатель Оппоплатформы. Бизнес-партнер Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина. На парламентских выборах 2014 года прошел первым номером по списку Оппоблока. Возглавлял одноименную фракцию в Раде восьмого созыва. В 2018 году подписал соглашение с Вадимом Рабиновичем о создании ОПЗЖ. После чего был исключен из фракции Оппоблока.

В 2007 году избирался в парламент по списку Партии регионов. Возглавлял Нафтогаз (2002-2005), был министром энергетики (2006-2007, 2010-2012) и вице-премьером (2012-2014). Дважды баллотировался в президенты: на выборах 2014 года набрал 0,19%, на последних в первом туре за него проголосовали – 11,7%. В марте и июне 2019-го вместе с Медведчуком летал Москву на переговоры с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Алексеем Миллером.

Его фамилия фигурирует в одной из масштабнейших коррупционных схем, собственно, схема так и названа "вышки Бойко". В 2011 году, когда лидер Оппоплатформы был министром энергетики, госкомпания Черноморнафтогаз закупила две морские буровые установки по цене, которая вдвое превышала реальную. В 2017-году следствие Генеральной прокуратуры заключило, что Бойко не был участником данной аферы. Один из авторов расследования, координатор проекта Наші гроші Юрий Николов так прокомментировал решение ГПУ изданию DW: "Назвавши цю схему "вишками Бойка", ми не помилилися. Тоді, почавши розкопувати цю історію у 2011 році, у нас було дуже поінформоване джерело, яке знало точно, хто ініціатор цієї оборудки".

2. Вадим Рабинович – внефракционный нардеп, сопредседатель ОПЗЖ и Европейского еврейского парламента. Президент Всеукраинского еврейского конгресса. Руководитель медиа-группы News Network. Был владельцем телеканала NewsOne, продал его в 2014 году нардепу Евгению Мураеву. Остается постоянным спикером на NewsOne и ведет программу "Кто кому Рабинович?" на 112 Украина. Ныне оба канала принадлежат нардепу Тарасу Козаку, бизнес-партнеру Медведчука..

Баллотировался на пост президента в 2014 году – получил 2,3%. В нынешний созыв Рады попал под четвертым номером по списку Оппоблока. В 2016 году заявил о выходе из ОБ и вместе с Мураевым презентовал партию За жизнь. Спустя два года подписал соглашение с Бойко о создании Оппоплатформы.

В советское время был осужден за хищение госсредств на 14 лет тюрьмы. Вышел на свободу в 1991 году. В 1999-м, будучи гражданином Израиля, лишился права на въезд в Украину из-за причастности "к деятельности, наносящей значительный ущерб украинской экономике".

3. Виктор Медведчук – председатель политсовета ОПЗЖ, глава движения Украинский выбор. Бывший лидер СДПУ (о), нардеп 2-4 созывов, экс-глава администрации президента (2002-2005). Кум президента России Владимира Путина. Был членом минской подгруппы по обмену пленными, ушел оттуда после победы Владимира Зеленского на президентских выборах. Выступает за Таможенный союз с Россией и федерализацию Украины. Не считает РФ агрессором. Генпрокуратура расследует против него дело о госизмене и сепаратизме за слова о необходимости создания "автономного региона Донбасс".

В 2017 году Схемы обнаружили, что СБУ заблокировала работу 16 традиционным компаниям-импортерам сжиженного газа в Украину под предлогом причастности к террористическим организациям на Донбассе. В то же время, согласно журналистскому расследованию, на рынок вошли четыре новые компании – Глуск Украина, Креатив Трейдинг, Wexler Global LP и Gikka Limited, связанные с Медведчуком. Через своего бизнес-партнера Тараса Козака кум Путина контролирует телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK.

4. Наталья Королевская – нардеп фракции Оппоблока. Экс-министр соцполитики (2012), нардеп 5-6 созывов, бывший член Блока Юлии Тимошенко, экс-лидер партии Украина – вперед. Была протеже олигарха Рината Ахметова, теперь в группе Фирташа-Левочкина-Бойко. Причастна к созданию предприятий Луганскхолод (Королевское мороженное), МС-Групп (охранные услуги), Агромета (разведение верховых лошадей, свиней, коров и выращивание зерновых технических культур), Холодинвест (производство и хранение замороженных полуфабрикатов). Ирина Геращенко в 2015 году просила ГПУ проверить, действительно ли Королевская зарабатывает на так называемых копанках в Луганской области.

5. Сергей Левочкин – внефракционный нардеп, бывший член фракции Оппоблока и экс-регионал. Нардеп Рады 6 созыва. Экс-глава администрации президента (2010-2013). Бизнес-партнер Бойко и Фирташа по Росукрэнерго. Совладелец телеканала Интер. Занимался банковским бизнесом.

6. Василий Нимченко – нардеп фракции Оппоблока, замглавы ОО Украинский выбор – право народа, которую возглавляет Медведчук. Был судьей Верховного суда (1990-1996) и Конституционного суда (1996-2005). Один из депутатов, выступивших за отмену статьи о незаконном обогащении, которая обязывала чиновников давать объяснения об источниках их доходов. Голосовал против закона о признании украинского суверенитета над оккупированным Донбассом. Общественное движение Честно уличало его в кнопкодавстве.

7. Нестор Шуфрич – нардеп фракции Оппоблока, бывший член СДПУ(о), экс-регионал. Нардеп 3-4 и 6-7 созывов. Экс-министр по вопросам чрезвычайных ситуаций (2006-2007). Считает, что российско-украинсков война в Донбассе – это "конфликт между украинцами", и отрицает присутствие российских войск на оккупированной территории. В июне Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило, что он не указал в своей декларации за 2016 года ряд объектов недвижимости на 27 млн грн. В 2017 году генпрокурор Луценко обвинил его в неуплате налогов на 40 млн грн. Занимается бизнесом с 1989 года.

8. Сергей Ларин – нардеп фракции Оппоблока, группа Фирташа-Левочкина-Бойко. Нардеп 3-6 созывов. Экс-глава Кировоградской облгосадминистрации (2010-2013) и бывший замглавы администрации президента (9 января 2013 – 26 февраля 2014).

9. Сергей Дунаев – нардеп фракции Оппоблока. Зять Бойко. Был мэром Лисичанска Луганской области (2009-2010). На парламентских выборах 2012 года был избран нардепом от Партии регионов. 9 мая 2015 года назвал воюющих против Украины боевиков "героями". В прошлом году генпрокуратура попыталась привлечь его к уголовной ответственности за сокрытие доходов на сотни миллионов гривен, но Рада не одобрила снятие неприкосновенности.

10. Тарас Козак – нардеп фракции Оппоблока. Бизнес-партнер Медведчука. Владелец телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK. После покупки последнего группа журналистов ушла с канала. Миноритарный владелец табачного монополиста Тедис. В связи с этой деятельностью не раз становился фигурантом антикоррупционных расследований.

11. Вадим Столар – бывший член Партии регионов, нардеп 6 созыва. Его имя в прессе фигурировало в скандале с Элита-центром. Однако официально как подозреваемый в делах он не проходил. В 2017 году был зафиксирован журналистами на частном самолете, летевшим из Неаполя, с мэром Киева Виталием Кличко. Позже появилось журналистское расследование о его оффшорной чартерной компании и непрозрачных бизнес-связях с Кличко.

12. Юлий Иоффе – внефракционный нардеп, бывший член фракции Оппоблока, экс-регионал. Нардеп 1-4 и 7 созывов, председателем Республиканской партии, которую возглавлял Бойко, и доверенным лицом Януковича на выборах 2004 года. Экс-вице-премьер (1992) и бывший член наблюдательного совета Нафтогаза (2003).

13. Михаил Папиев – нардеп фракции Оппоблока. Экс-регионал и бывший член СДПУ (о). Экс-министр труда и соцполитики (2006-2007). С 2010 по 2014 возглавлял Черновицкую облгосадминистрацию. Фигурант уголовных дел, уже пять лет расследуемых прокуратурами Черновицкой и Ивано-Франковской, относительно "злоупотребления служебным положением» и «препятствования свободному осуществлению гражданами своего избирательного права".

14. Игорь Абрамович – харьковский бизнесмен. Совладелец газодобывающей компании Укргаз инвест. Второй совладелец – экс-регионал и лидер парламентской группы Возрождение Виталий Хомутынник.

15. Дмитрий Исаенко – бывший замминистра регионального развития (2007-2015), курировал строительство оборонных сооружений на Донбассе. Был уволен по причине незаконного получения статуса участника АТО, который позволял ему остаться на своем посту.

16. Николай Скорик – нардеп фракции Оппоблока. Экс-регионал, бывший министр финансов АР Крым (2010-2013), экс-глава Одесской облгосадминистрации (2013-2014). Его обвиняют в организации титушек для избиения активистов одесского Майдана в феврале 2014-го.

17. Григорий Суркис – нардеп 3 и 4 созывов, бывший член СДПУ (о). Давний соратник Медведчука. Экс-президент ФК Динамо Киев и Федерации футбола Украины, бывший вице-президент УЕФА. Его называют одним из тех, кто активно помогал России получить право на проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года. Фигурировал в отчетах ФБР в рамках расследования коррупционных преступлений в УЕФА. Ведет совместный бизнес с братом Игорем, президентом ФК Динамо Киев. Братья Суркисы – фигуранты уголовного производства НАБУ. Подозреваются в хищении более 1,4 млрд грн, выведенных с облэнерго Запорожья, Харькова и Черкасс через фирму-прокладку.

18. Игорь Киселев – депутат Киевсовета, фракция Еднисть. Замглавы комиссии по вопросам градостроительства и землеустройства. В 2017 году его жена Анна, работавшая в Администрации президента, указала в декларации сумму в 10,8 млн грн как подарок самой себе.

19. Юрий Загородний – зампредседателя движения Украинский выбор, бывший глава СДПУ (о). Экс-заместитель главы администрации президента (2002-2005).

20. Анатолий Бурмич – сотрудник СБУ во время президентства Януковича. Член ассоциации Альфа СБУ Славяне. Сооснователь строительной фирмы Перстиж-кэпитал и девелоперской компании Нью Кэпитал, которая торгует продуктами питания. Жена Светлана – совладелец пекарни Добрыня хлеб, расположенной под Киевом.

21. Юлия Левочкина – нардеп фракции Оппоблока. Родная сестра Сергея Левочкина. Бывший член Партии регионов. Нардеп 6-7 созывов. Член украинской делегации в ПАСЕ от Оппоблока. В 2015 году, выступая в ПАСЕ относительно санкций против России, призвала противодействовать украинскому правительству, "которое пытается построить стену между Украиной и Россией". Владеет 45-ю оффшорными компаниями.

22. Александр Колтунович – руководитель экономических программ движения Украинский выбор.

23. Григорий Мамка – бывший замначальника Главного следственного управления (2016). Его обвиняют в провале расследования резонансных дел, среди которых – дело олигарха Сергея Курченко. Управляющий партнер адвокатского объединения Мамка и партнеры. Экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили утверждал, что Мамка якобы был "столпом коррупционной системы" в старой милиции.

24. Владимир Кальцев – бывший регионал. Депутат Запорожского облсовета, глава фракции Наш край. Бывший замглавы Запорожской облгосадминистрации (2006-2010), экс-секретарь Запорожского горсовета (2010-2012). Основатель группы компаний Александр. Его обвиняют в рейдерском захвате сети магазинов Запорожья. Фигурант скандала, связанного с вырубкой деревьев в одном из запорожских парков, где его компания планировала построить ТРЦ.

25. Юрий Павленко – нардеп фракции Оппоблока. Нардеп 4-6 созывов. Бывший член партии Наша Украина. Экс-министр по делам семьи, молодежи и спорта (2005-2006, 2007-2010), бывший глава Житомирской облгосадминистрации (2006-2007), экс-уполномоченный президента по правам детей (2011-2014). Двоюродный брат певицы Марии Бурмаки, выступавшей на последних президентских выборах в поддержку Порошенко.

26. Наталья Приходько – депутат Киевсовета, фракция Солидарность. Занимается строительным бизнесом и оптовой торговлей зерном. Основатель и бенефициар компаний Леда-импекс, Киевоблжитлобуд, Торговый дом Возрождение.

27. Виктор Черный – вице-президент Федерации боевого самбо. Бывший директор детективной охранной компании Сварог, охранявшей уличные акции движения Украинский выбор. В 2010 году создал неоязыческую музыкальную группу Сварожичи. Ныне директор детективной охранной компании Шторм.

28. Виталий Борт – экс-регионал. Нардеп 5-7 созывов. В 2006-2007 годах, находясь под патронажем тогдашнего министра экологии Василия Джарты, был совладельцем нескольких бизнес-структур, которых уличали в коррупционных схемах с госкорпорацией Надра Украины. Ныне замдиректора дорожно-строительной компании ДС Пром Групп. Ее совладелец – инвестиционный фонд Ю.Ди.Джи, который возглавляет жена Юлия Борт. В 2018 году Шевченковский суд Киева удовлетворил ходатайство Нацполиции об аресте недвижимости в Броварах, которую ранее по заниженным ценам приобрела Ю.Ди.Джи.

29. Михаил Макаренко – депутат Киевсовета от УДАРа, главврач 5-го киевского роддома. В 2018 году задекларировал два дома в пригороде Киева, три земельных участка, джип Land Cruiser и гараж на 90 квадратных метров.

30. Олег Волошин – начальник службы международного сотрудничества на телеканале 112 Украина. Бывший пресс-секретарь МИДа (2010-2013). В 2017 году Kyiv Post опубликовал его англоязычную статью под названием "Пол Манафорт – неизвестный солдат украинской евроинтеграции". По данным ФБР, эту статью дописал и отредактировал сам Манафорт, бывший советник-лоббист Януковича и фигурант расследования о связях президента США Дональда Трампа с Кремлем.

31. Татьяна Плачкова – адвокат. Работала в Государственной инспекции архитектурно-строительного контроля. В 2014 году активисты из общественной организации Открытый круг выступали против ее назначения на должность замначальника ГИАСК. По их данным, она принимала участие в коррупционных схемах Александра Рыбака, бывшего начальника ГИАСК и сына экс-спикера Рады Владимира Рыбака.

32. Александр Пузанов – экс-замглавы Киевской горадминистрации (2010-2014). Советник главы правления Украинской страховой группы.

33. Суто Мамоян – замдиректора полтавского предприятия Мяспром. В 2015 года избрался в Полтавский облсовет по списку Партии простых людей Сергея Каплина.

34. Илья Кива – участник АТО (2014-2015), экс-лидер Социалистической партии. Некоторое время возглавлял полтавский Правый сектор. Был главой департамента противодействия наркопреступности Нацполиции (2015-2016), уволен из-за профнепригодности. Бывший советник министра внутренних дел Арсена Авакова (2016-2017). В 2018 году общественный активист Сергей Стерненко заявил, что Кива в присутствии правоохранителей угрожал ему расправой, якобы сказав: "Мы вас, активистов в землю будем закапывать". Сам Кива уточнил: "Когда я приду к власти, я соберу все эту грязь и закопаю в землю. На это Стерненко спросил, может ли он считать это угрозой? Я сказал, если он считает себя грязью, то да. Моя задача защищать закон".

35. Ренат Кузьмин – бывший заместитель генпрокурора (2006-2013), экс-заместитель секретаря СНБО (2013-2014). В мае 2014 года генпрокуратура начала расследование по факту организации Кузьминым незаконного задержания экс-министра внутренних дел Юрия Луценко в 2010 году. МВД направило письмо в Интерпол с просьбой объявить Кузьмина в международный розыск. Но Интерполе счел, что дело по подозрению Кузьмина имеет политический характер и отказал в розыске.

36. Александр Качный – бывший глава Киевского облсовета (2010-2014).

37. Антонина Славицкая – руководитель адвокатского бюро Славицкая и партнеры.

38. Иван Чубирко – замдиректора мукачевского ООО Ресурс-инвест-сервис, которая торгует лесоматериалами. Муж сестры жены Медведчука Оксаны Марченко.

39. Ростислав Дубовой – бизнесмен, один из основных спонсоров Оппозиционной платформы – За жизнь. Владелец и совладелец нескольких предприятий в Киеве, среди них – Континент Будинвест и БДК Групп.

40. Леонид Крючков – бизнесмен. В 2018 году, по данным Минюста, был бенефециаром компании Портосервис-Украина, которая занимается швартовкой судов в портах. По информации Схем, судовладельцам в госпортах навязывали услуги этой компании. Родного брата Дмитрия, возглавлявшего компанию Энергосети, в апреле экстрадировали из Германии в Украину. Его подозревают в хищении средств облэнерго, подконтрольных государству.

41. Юрий Мирошниченко – нардеп фракции Оппоблока, бывший член Партии регионов. Нардеп 5-7 созывов. Основная сфера интересов – юриспруденция.

42. Михаил Наконечный – бывший гендиректор Киевзеленстроя (2016-2018). Был уволен по собственному желанию на фоне многочисленных уголовных дел против руководства Киевзеленстроя. Был уличен НАПК в совмещении должности главы Киевзеленстроя и Киевской свечной фабрики.

43. Виктор Суслов – бывший министр экономики (1997-1998) и экс-замминистра внутренних дел (2006-2007). Нардеп 2 и 3 созывов.

44. Дмитрий Торнер – начальник аналитического отдела ООО Хим-трейд, Одесская область. Предприятие принадлежит кипрскому офшору Фирташа, специализируется на производстве жидкостей технического назначения для автомобильной и лакокрасочной промышленности.

45. Александр Башкаленко – бывший член Партии регионов. С 5 февраля по 2 марта 2014 года был главой Волынской облгосадминистрации. Руководил компаниями Лита, Стиль-плюс, Экопрод.

46. Виктория Шматок – предприниматель.

47. Виктор Головко – помощник-консультант Рабиновича.

48. Андрей Спасcкий – советник ректора Национальной академии прокуратуры Украины.

49. Егор Устинов – директор коммунального предприятия Херсонелектротранс.

50. Ирина Швец – исполняющая обязанности директора коммунального предприятия Столица, принадлежащего Киевской горадминистрации.

МАЖОРИТАРЩИКИ ОППОПЛАТФОРМЫ

LIGA.net отобрала 20 наиболее примечательных кандидатов.

Родственники

1. Сергей Медведчук (округ 105, Луганская область) – младший брат Виктора Медведчука. Президент фирмы Керамбуд, которая работает во Львовской области и специализируется на производстве строительных изделий.

2. Юрий Солод (47 округ, Донецкая область) – нардеп фракции Оппоблока. Муж Королевской. Нардеп 6 созыва, шел на выборы 2012 года по мажоритарному округу в Славянске с лозунгом: "Продолжу программу Азарова". Владеет алюминиевыми предприятиями Укрспецмет и Солур.

3. Сергей Кальцев (75 округ, Запорожье) – советник директора запорожской группы компаний Александр, которой владеет брат Владимир, идущий в избирательном списке Оппоплатформы под номером 24.

Обвиняемые

4. Валерий Гнатенко (49 округ, Донецкая область) – мэр Дружковки. По данным СМИ, весной 2014 года занимался организацией сепаратисткого "референдума".

5. Виктор Баранский (133 округ, Одесса) – депутат Одесского облсовета. Владелец компаний Экотехнолоджи, Колумбус Меритайм, Сапсан Трансшип, Сервис транс балк. Генпрокуратура расследует уголовное производство по факту хищения бюджетных средств при реконструкции причала в Одесском порту. Активными соучастниками преступления, по версии следствия, являются компании Баранского.

6. Дмитрий Святаш (170 округ, Харьков) – нардеп парламентской группы Возрождение. Экс-регионал. Совладелец корпорации Автоинвестстрой. Подконтрольные ему бизнес-структуры обвиняются в сокрытии средств и невыполнении финансовых обязательств. По разным оценкам, задолженность перед банками и другими кредиторами составляет около $250 млн.

"Хозяйственники"

7. Михаил Опанащенко (183 округ, Херсон) – бывший регионал, президент ассоциации «Мосты Украины». Жене Елене принадлежит Специализированная механизированная колонна №23, которой в прошлом году Киевавтодор заказал ремонт киевского моста Метро за 235 млн грн.

8. Анатолий Дворник (128 округ, Николаев) – замначальника Морского специализированного порта Ника-Тера. Порт входит в Group DF, принадлежащую Фирташу.

9. Юрий Мацко (35 округ, Днепр) – директор предприятия Трубсервис, которое производит машины и оборудование для металлургии.

10. Михаил Маслов (80 округ, Запорожская область) – гендиректор мелитопольской компании МПИ-АГРО, которая изготавливает гидравлические уплотнения для дорожно-строительной и горной техники.

11. Вадим Виншель (33 округ, Кривой Рог) – заместитель гендиректора госпредприятия Кривбасспромводоснабжение.

Местные функционеры

12. Владимир Мороз (59 округ, Донецкая область) – глава Марьинской райадминистрации.

13. Константин Саусь (30 округ, Днепропетровская область) – заммэра Каменского по вопросам деятельности исполнительных органов. Директор центрального рынка Каменского.

14. Олег Семенко (24 округ, Днепр) – директор департамента экологической политики Днепровского горсовета.

15. Кирилл Подостроец (135 округ, Одесса) – инженер госпредприятия Одессастандартметрология, предприниматель.

Другие

16. Артем Марчевский (60 округ, Донецкая область) – генпродюсер телеканала 112 Украина.

17. Вячеслав Иващенко (112 округ, Луганская область) – координатор проектов ОО Слуга народа, которая, судя по всему, является клоном партии Зеленского.

18. Павел Ахрамеев (106 округ, Луганская область) – директор компании Гармония, зарегистрированной в Киеве и занимающейся куплей-продажей недвижимости, а также разработкой строительных объектов.

19. Андрей Головчанский (132 округ, Николаевская область) – депутат Николаевского облсовета, владеет фирмами Евро-Лидер и Первомайск-Тур. Обе занимаются отельным бизнесом.

20. Александр Шевченко (48 округ, Донецкая область) – директор краматорской фирмы Стандарт клининг сервис плюс, которая занимается уборкой зданий и промышленных объектов.

ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК

По последним данным группы Рейтинг, за эту партию готовы проголосовать всего 1,7%. Поэтому детально рассматривать ее избирательный список нет смысла. Для похода в Раду Оппоблок объединился с партией Доверяй делам, которую создали мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов. К ОБ присоединились политсила Возрождение, связанная с олигархом Игорем Коломойским, и партия Наши, возглавляемая нардепом Евгением Мураевым. Шансы на прохождение есть только у мажоритарщиков Оппоблока в восточных и южных округах. LIGA.net выделила топ-20 кандидатов.

Группа Ахметова

1. Вадим Новинский (57 округ, Мариуполь) – нардеп, глава фракции Оппоблока, экс-регионал. Уроженец России, получил украинское гражданства от Януковича в 2012 году. Владелец Смарт-холдинга (горная металлургия, судостроение, сельское хозяйство). Имеет блокирующий пакет акций Метинвеста (мажоритарный владелец Ахметов). Меценат УПЦ МП. В 2016 году был лишен депутатской неприкосновенности. Генпрокуратура обвинила его в незаконном давлении на УПЦ МП с целью отстранения покойного митрополита Владимира Сабодана с должности предстоятеля. Ему вменили соучастие в лишении свободы личного помощника Владимира – митрополита Александра Драбинко.

2. Борис Колесников (49 округ, Донецкая область) – экс-регионал, нардеп 5-7 созывов, бывший вице-премьер и министр инфраструктуры (2010-2012). Давний партнер Ахметова. Владелец агропромышленной компании АПК-инвест и кондитерской фабрики Конти. Был одним из организаторов сепаратистского съезда в Северодонецке в разгар президентской кампании 2004 года. На съезде призвал собравшихся "решить вопрос о создании нового украинского юго-восточного государства в форме федеративной республики". В 2005 году был обвинен в вымогательстве акций донецкого торгового центра Белый лебедь, просидел в СИЗО три месяца, но потом дело закрыли из-за недоказанности вины.

3. Елена Бондаренко (131 округ, Николаевская область) – нардеп 5-7 созывов, экс-регионал. Ярая противница Евромайдана. После революции сбежала в Россию, где неоднократно выступала на пропагандистских шоу. Убеждена, что Украина должна стать федерацией. Войну на Донбассе считает гражданской. Ныне возглавляет фонд Украинская перспектива, принадлежащий нардепу и протеже Ахметова Александру Вилкулу, который идет вторым номером в избирательном списке Оппоблока.

4. Валерий Коновалюк (52 округ, Донецкая область) – нардеп 3-5 созывов, экс-регионал, бывший член партии Трудовая Украина. Соратник Ахметова.

5. Анатолий Пустоваров (76 округ, Запорожье) – заммэра Запорожья Владимира Буряка, который идет под 8 номером в избирательном списке Оппоблока. Буряк – бывший главный инженер Запорожстали (Ахметов). В 2017 году Харьковская областная прокуратура проводила обыски у запорожских чиновников по факту присвоения имущества. По словам генпрокурора Луценко, Пустоваров тогда "сбежал через окно и в тапках по снегу". Позже Червонозаводской райсуд Харькова назначил меру пресечения Пустоварову в виде залога в размере 1,5 миллиона гривен.

6. Муса Магомедов (45 округ, Донецкая область) – гендиректор Авдеевского коксохимического завода (Ахметов).

7. Сергей Магера (58 округ, Мариуполь) – директор по региональному развитию Мариупольского меткомбината им. Ильича (Ахметов).

8. Александр Вишняков (51 округ, Донецкая область) – руководитель инфраструктурного направления Метинвеста (Ахметов).

9. Виктор Бусько (75 округ, Запорожье) – депутат Запорожского облсовета. Ранее работал на менеджерских должностях в Метинвесте (Ахметов).

10. Игорь Чумаченко (74 округ, Запорожье) – начальник юридического отдела профсоюза Запорожстали (Ахметов).

11. Виктория Гриб (105 округ, Луганская область) – руководитель направления по устойчивому развитию ДТЭК (Ахметов).

12. Василий Федин (182 округ, Харьковская область) – гендиректор Смарт-меритайм-групп (Новинский).

Мэрские силы

13. Вадим Лях (47 округ, Донецкая область) – мэр Славянска. В 2015 году его имя фигурировало в деле о подпольном казино, организованном в центре Славянска.

14. Руслан Требушкин (50 округ, Донецкая область) – мэр Покровска. Связан с нардепом группы Возрождение Евгением Геллером, который идет под 12 номером в избирательном списке Оппоблока.

15. Владимир Золотарев (171 округ, Харьков) – директор по внешнеполитическим связям электротехнического завода Южкабель. В 2017 году СБУ заподозрило Южкабель в сотрудничестве с боевиками ДНР. По информации спецслужб, завод якобы поставлял продукцию на оккупированную часть Донецкой области транзитом через Россию, чтобы помочь боевикам в создании сетей связи.

16. Сергей Чернов (179 округ, Харьковская область) – глава Харьковского облсовета, соратник Кернеса, экс-регионал. Был одним из тех, кто в феврале 2014 года пришел на заседание облсовета в футболке с надписью "Беркут".

17. Дмитрий Рева (46 округ, Донецкая область) – нардеп 6 созыва, бывший регионал. Сын мэра Бахмута. По данным СМИ, занимается торговлей, сельским хозяйством, недвижимостью и нефтепродуктами, а также перевозками через линию соприкосновения.

18. Андрей Гальченко (32 округ, Кривой Рог) – нардеп фракции Оппоблока. Протеже мэра Кривого Рога Юрия Вилкула.

Клоны

19. Дмитрий Косоног (36 округ, Днепропетровская область) – директор ООО Слуга народа 1, название похоже на партию президента Зеленского.

20. Виталий Баранский (133 округ, Одесса) – сможет отобрать голоса у депутата Одесского облсовета Виктора Баранского, который баллотируется от Оппоплатформы на том же округе. Более того, по этому округу идут еще два Баранских.