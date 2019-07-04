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Новости
Украина
1 июля 19, 21:37
В УГО рассказали об охране Зеленского и покушениях на него
Владимир Зеленский
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На сегодняшний день кортеж президента - минимальный, сказал замначальника Госохраны

На президента Владимира Зеленского после его избрания на должность покушений не было, а его кортеж соответствует всем мерам безопасности. Об этом заявил первый заместитель начальника Управления государственной охраны Вячеслав Штучный, сообщается на сайте ведомства.

"На сегодняшний день с момента избрания, покушений на жизнь Владимира Зеленского не было, но, я думаю, все граждане почувствовали, что последние две недели у нас постоянно сообщается о заминировании как органов государственной власти, так и высших учебных заведений. И это большая нагрузка как на государственную охрану, так и на Национальную полицию и Службу безопасности Украины", - сказал он.

Штучный также добавил, что на сегодняшний день кортеж президента - минимальный, но соответствует всем мерам безопасности.

28 июня сообщалось, что на офис Зеленского в Украинском доме, который заменит здание Администрации главы государства на улице Банковая, уйдет около девяти месяцев и 300 млн грн.
liga.net
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