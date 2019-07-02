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Новости
Украина
2 июля 19, 08:39
Эскалация на Донбассе: ВСУ и "ЛДНР" понесли потери
ООС
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Со стороны украинских защитников два воина погибли и двое были ранены. У сепаратистов - трое убитых и пятеро раненых.
В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 25 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погибли двое украинских военных. 

Об этом во вторник, 2 июля, сообщают в пресс-службе штаба Операции объединенных сил.

Отмечается, что 13 раз противник использовал запрещенное минскими соглашениями оружие. Обстрелы велись вблизи Водяного, Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Опросного, Песок. Кроме того, обстреливали позиции ВСУ вблизи Новоалександровки, Новолуганского, Зайцевого, Луганского, Новотошковска, Крымского, Новгородского.

"В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих погибли, еще двое - получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным разведки 1 июля трое противников были уничтожены, и еще пятеро ранены. 

Кроме того, с начала текущих суток сепаратисты два раза обстреляли позиции Объединенных сил - в районе Лебединского и Новолуганского. О пострадавших военных в штабе ООС не сообщают. 

Накануне сообщалось, что в зоне ООС подбит санитарный Hummer, есть жертвы.
bigmir.net
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