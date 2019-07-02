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Новости
Украина
2 июля 19, 09:10
Подробности взрыва на детской площадке под Днепром
неизвестное устройство.
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Обнародовано видео с места трагических событий и данные о раненых детях.

В сети появились подробности взрыва на детской площадке, который прогремел в селе Пашена Балка Днепропетровскй области.

Как сообщает ТСН, здесь у детей, которые играли в центре села, разорвалось неизвестное устройство.

 В результате инцидента пострадали шестеро детей в возрасте от 4 до 16 лет. Все они были госпитализированы в больницы Днепра.

Позже стало известно, что дети 5 и 16 лет находятся в тяжелом состоянии. Ночью их оперировали.

Расследование ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Как сообщалось 1 июля, в результате взрыва неизвестного предмета на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района Днепровской области шестеро детей получили травмы различной степени тяжести.
bigmir.net
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