Подробности взрыва на детской площадке под Днепром

В сети появились подробности взрыва на детской площадке, который прогремел в селе Пашена Балка Днепропетровскй области.

Как сообщает ТСН, здесь у детей, которые играли в центре села, разорвалось неизвестное устройство.





В результате инцидента пострадали шестеро детей в возрасте от 4 до 16 лет. Все они были госпитализированы в больницы Днепра.





Позже стало известно, что дети 5 и 16 лет находятся в тяжелом состоянии. Ночью их оперировали.





Расследование ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).





Как сообщалось 1 июля, в результате взрыва неизвестного предмета на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района Днепровской области шестеро детей получили травмы различной степени тяжести.